Messi logró que Argentina no llore

Mereció la pena el sacrificio de la noctambulidad para darse de cara con un nuevo triple de Lionel Messi, el futbolista más grande que vieron estos ojos que ha de comerse la tierra. Argentina recobró el pulso y hasta los más ultramaradonianos deben reconocer la supremacía de ese rosarino aparentemente feble, pero que parece haber nacido con un balón pegado al pie para prodigar milagros futboleros un día sí y otro también.

Argentina estará en Rusia, Portugal también, pero ésa es otra historia que nada tiene que ver con lo presenciado en Quito. El partido fue Messi, nada más que Messi, Messi sobre todas las cosas en una exhibición más. Y lo pasó mal Argentina con el gol del ecuatoriano Ibarra en el lance de recibo. Ese gol sin que nadie hubiese roto a sudar puso a todo un país al borde del infarto y así durante un largo rato que sólo podía encontrar un antídoto, que apareciese un milagro llamado Messi.

Tiene Messi la habilidad de que cuando no desborda ni se apoya en un compañero aparece la figura de un espontáneo que se la pone involuntariamente en bandeja. Hasta los rivales, como hipnotizados por los poderes paranormales del 10, coadyuvan frecuentemente a que Messi agigante su figura. Ocurre de vez en cuando y eso, que se atribuye normalmente a la casualidad, ya no parece casual cuando el beneficiario es este portentoso, menudo y sobrenatural futbolista criollo.

Ya todos tranquilos, Messi estará en el Mundial y también Cristiano, por lo que el mano a mano que mantienen polarizando el fútbol del Siglo XXI tendrá un capítulo más en el verano ruso. Lo agradece el fútbol, pero permítame que me mantenga donde siempre. Sí resulta muy beneficiosa esa competencia para que el fútbol sea lo que hoy es, pero no son comparables. Lo de Messi entra de lleno en lo sobrenatural y ha conseguido que Argentina hoy no ande llorando por las esquinas.