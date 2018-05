Marcando el paso

Mañana los podrá ver usted en directo, si está en Logroño o por televisión. El cornetín de órdenes, volverá a sonar, una vez más, para poner en marcha el desfile del día de las Fuerzas Armadas. Hombres y mujeres de uniforme, mostrarán con orgullo sus viejas banderas, las que otros antes que ellos portaron en victorias y derrotas, defendiendo a España. En un país en que parece no importar de donde venimos y lo que somos en el contexto mundial, en el que se trata de tergiversar la historia común, para sacar un miserable rendimiento político, ellos saben perfectamente cual es su deber y lo asumen. Una vez más, algunos pacifistas de tres al cuarto, de esos que cuando los yihadistas revientan a sus paisanos en Atocha o en las Ramblas, justifican a los terroristas, preguntarán indignados cuanto dinero nos vamos a gastar en el desfile. Nuestros soldados ya conocieron la exigencia de cuentas al Gran Capitán, el impago de las soldadas en los campos de Flandes, o la falta de barcos adecuados en el desastre de Cuba, así que las quejas y los graznidos, por esta vez, no tienen gran importancia. Sí la tiene, el estado de opinión que están creando en la sociedad de que la política de Defensa, no tiene sentido. Si hubieran viajado con nuestros militares a Mostar, Mali, el Indico, Líbano o Afganistán sabrían donde están las fronteras de la libertad y nuestra forma de vida que allí están defendiendo. Pese que a tan sólo unos cuantos kilómetros, al otro lado del Mediterráneo, tenemos países de dudosa estabilidad, no tenemos la sensación de peligro que tienen otros ciudadanos europeos como los de las Repúblicas Bálticas, con el ogro ruso en la frontera, los ucranianos o los coreanos del sur. Parece que el paraguas de la OTAN que nos protege, es suficiente, pero la alianza ya ha conocido que Trump va a retirar parte de los fondos que Estados Unidos aportaba. Europa que ya fue campo de batalla en dos guerras mundiales, debe prepararse adecuadamente y España es la cuarta economía de la Unión Europea. Hasta ahora no llegábamos en gasto militar, ni al 1% del PIB. En los nuevos presupuestos, aprobados esta semana, se aumenta algo más. El compromiso asumido por el Gobierno español con la OTAN es llegar al 1,53% del PIB en 2024. Cualquiera que conozca las Fuerzas Armadas, sabe que estirarán ese presupuesto, hasta lo imposible, así que siéntase orgulloso de ellos, cuando los vea desfilar. Estoy totalmente seguro de que si llega el momento, podrán fallar muchas cosas, pero ellos no.