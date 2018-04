¡Manda huevos!Qué nivel...

Federico Trillo fue un funesto ministro de Defensa y un parlamentario muy por encima de la media, por lo menos de la actual. También un decoroso inquilino de la elegante Embajada de España en la Gran Bretaña, una de las joyas históricas de nuestro servicio exterior, de la que tuvo que salir después de que el Gobierno decidiese admitir toda la verdad sobre el ominoso asunto del Yak-42. Pero, sobre todo, el de Cartagena fue un generoso surtidor de esas anécdotas a las que nos agarramos los plumillas -traperos de la actualidad- para amenizar la lectura del respetable. Una de la más celebradas fue su "¡Viva Honduras!" frente a una formación de militares salvadoreños. Otra, la que hoy nos interesa, se produjo en su época de presidente del Parlamento, cuando exclamó un sonoro "¡Manda huevos!" ante la intrincada redacción de una enmienda que se sometía a la consideración de sus señorías.

La expresión -que nada tiene que ver con la hoy denostada anatomía varonil, como muchos creen, y sí, al parecer, con una peculiar evolución de la voz latina opus- se nos viene a la cabeza después de unos días en los que la clase política española ha vuelto a dejar claro que, lejos de haber iniciado su regeneración -como nos prometió a los españoles durante la crisis-, sigue en su empeño de convertirse en un auténtico lastre para el país. Para nuestro alivio, España se parece cada vez más a Italia, con una sociedad y una economía dinámica que está aprendiendo a vivir y a funcionar al margen de los maremotos políticos.

La regeneración política está siendo un burdo fraude. Manda huevos, por ejemplo, que Cifuentes siga actualmente en su sillón y que se permita la chulería de renunciar a un máster que ni ella ni la Universidad Rey Juan Carlos pueden demostrar que cursó; o que dos expresidentes de la Junta de Andalucía digan que no sabían absolutamente nada de cómo se gestionaba la manta de millones que nos llegaba de Europa. Manda huevos, también, que entre unos y otros se permita al PNV paralizar los Presupuestos Generales del Estado como forma de apoyar a los que intentaron derribar el ordenamiento constitucional durante aquellos aciagos días de octubre; o que el ministro Montoro, por un mero prurito de empollón, se niegue a reconocer la evidencia de que se ha dedicado dinero público al procés y dé alas así a la propaganda independentista... Por no hablar de Podemos y sus luchas de poder. Pero, sobre todo, manda huevos que sigamos votando a esta "tropa", como la definiría el difunto Romanones, probablemente un ejemplo a seguir para muchos de los políticos actuales.

Y luego dicen estos políticos de nuevo cuño que hay que superar la Transición… Lo que hay que superar es la mediocridad de la mayoría de estos políticos de nuevo cuño, donde desgraciadamente son escasas las excepciones que se salvan de la superficialidad, el oportunismo, la falta de preparación y la insolvencia.

José Luis Corcuera fue ministro de Interior y jamás necesitó engrosar su currículum con más título que el de electricista, y no fue mejor ni peor que los que ocuparon su cargo antes o después. La carrera que hoy se vive para aligerar los currícula de másters y licenciaturas falsos es similar a la emprendida previamente para engrosar biografías, sin comprender que un título universitario no siempre es garantía de persona competente.

Los españoles estamos viendo la peor cara de la peor clase política. Un tránsfuga cambia de manos la Alcaldía de Alicante, los portavoces de los partidos hurgan en las titulaciones de los adversarios sin echar una ojeada a los propios. El dirigente del PSOE en Madrid encandila a Carmena, la alcaldesa de Podemos, proponiéndole ser candidata socialista en el 19; Puigdemont reúne a los suyos en Berlín y se pronuncia la palabra traidor para calificar a los de ERC que quieren que se designe ya un candidato a la Generalitat limpio de polvo y paja que permita contar con un gobierno; en el PNV claman al PP que abra un margen de tiempo para ver si los independentistas eligen finalmente a alguien y así ellos pueden apoyar unos Presupuestos Generales del Estado que ansían aprobar, mientras Errejón y Bescansa protagonizan una operación para minar el liderazgo de Pablo Iglesias en un Podemos que decae peligrosamente.

Ciudadanos no quiere que se hable de Toni Cantó y algunos medios afines al partido no mencionan el caso del diputado que aspira al Gobierno valenciano, y el portavoz en Madrid presenta una electoralista iniciativa parlamentaria de apoyo a los estudiantes de la Rey Juan Carlos, como si no hubiera decisiones más urgentes que tomar; Cifuentes, por su parte, intenta mantenerse como presidenta con una iniciativa en la Fiscalía que va directa contra la línea de flotación de Esperanza Aguirre.

Con estos mimbres hay que tirar para adelante, porque no hay otras. Bueno, las hay, pero no en primera fila política, donde sólo se salvan media docena de nombres. Los muchos personajes sólidos que pueden hacer política sólida en este país, o se han ido desencantados, o han sido marginados por edad y solo por edad, o las primarias les han sustituido por dirigentes de escasa talla pero de gran capacidad de seducción personal.

Dan ganas de llorar.