Lunes 2Consensúa, que algo queda

Ha escrito Enric Juliana hace unos días en La Vanguardia que lo único seguro en estos momentos es que el lunes 2 de octubre el sol se levantará sobre Barcelona a las 7:46. Correcto. Pero admitamos que también hay muchas otras cosas que tienen un enorme porcentaje de posibilidades de suceder: por ejemplo, el primer AVE procedente de Madrid entrará a las 8:40 en la estación de Sants; los ferrocarriles de la Generalitat transportarán a decenas de miles de catalanes hasta sus lugares de trabajo; la bandera se izará en los cuarteles de Cataluña -si es que la bandera se iza todavía en los cuarteles- a la hora marcada en las ordenanzas y los camiones de Casa Tarradellas saldrán puntuales para que no falten pizzas en los Mercadona de Ayamonte o Motril. Pero esta cotidiana normalidad -ojalá que no me tenga que tragar la frase anterior porque significaría que este país había decidido tirarse otra vez al abismo- no ocultará que ese día ya se le habrá echado al Estado el mayor pulso desde que España recuperó la democracia y conoceremos el resultado. Como cualquier demócrata sabe, al Estado no se le echan pulsos y si alguien se atreve, lo pierde. Nuestro problema, el problema de este largo y trágico verano, es que estamos viendo al Estado dar muestras de debilidad alarmante y que hoy, a cuatro días de la manifestación de la Diada y a 24 del referéndum, no las tenemos todas con nosotros.

La debilidad del Estado quedó reflejada con una claridad que da miedo en la manifestación de Barcelona, con el Rey y el Gobierno humillados y donde se olvidaron los muertos a favor de la deriva patológica en la que las instituciones catalanas se han empeñado en meter a una parte, no pequeña, de sus ciudadanos. No contribuye a fortalecer al Estado ver a un partido de gobierno teniendo que defenderse como puede de las acusaciones de corrupción ni al principal grupo de la oposición con el norte perdido y el liderazgo cuestionado. Tampoco ayuda el silencio, cómplice por incomprensible, de prácticamente toda la sociedad catalana opuesta al independentismo y el del mundo empresarial y financiero español.

Así vamos a llegar, porque el calendario no se para, a eso que los tertulianos de Madrid gustan de llamar el choque de trenes del 1 octubre, en el que el Estado no puede permitirse ni el lujo de perder ni el de pasarse de rosca. Leyes hay para conseguirlo, talento y prudencia esperemos que también. El objetivo es que el lunes 2, con el sol en su sitio, el AVE entre puntual en la estación de Barcelona y que al conjunto de los españoles no se nos atragante la pizza.

HAN pasado tres días y no nos hemos repuesto de Pedro Sánchez diciéndonos con cara de estadista que "todas las naciones son España". La frase más inane, seguramente, que ha pronunciado jamás un político en vísperas de una situación grave. Lo asombroso es que ése es el hombre con el que Rajoy quiere, a toda costa, llegar a un consenso para gestionar el problema catalán, pasando incluso por una comisión constitucional.

Sumemos que Rajoy también quiere sumar a Ciudadanos, partido que hizo bandera de la unidad de España, pero que en esta hora está muy preocupado por una ley para limitar los mandatos. Contra la manía de limitar mandatos escribí yo hace un año y Cayetana Álvarez de Toledo, mucho mejor, hace unos días, pero, con independencia del asunto en sí, no parece un tema del que preocuparse justo ahora y justo ellos.

¿Por qué Rajoy tiene ese empeño en ir de la mano con tales en vez de actuar de una vez él como podría y le exige su cargo? Responder a esa pregunta tiene más importancia de la que parece. La obviedad no nos deja ver el alcance: claro que es mejor la unidad de los constitucionalistas y tal y tal, pero, en el fondo, nos encontramos ante una profundísima crisis de legitimidad.

El Gobierno no se siente autorizado para defender la soberanía nacional ni por la realidad de España ni por la Historia ni por la Constitución ni por la ley ni por las instituciones ni por sus propias responsabilidades. En la España actual el único respaldo para la acción política es el consenso y la opinión pública. Incluso el art. 155 de la Constitución, o sea, un artículo de la norma máxima de nuestro ordenamiento, precisamente la que está en cuestión y que se dice defender, no se aplica porque no hay consenso ni con el de "todas las naciones son España" ni con el de "quítate tú, aunque sea por caducidad". Éstos afirman que el 155 "está demonizado" por la opinión pública. Rajoy, encantado. Él es el campeón de las prórrogas y sabe que consensuando con éstos va ganando tiempo para no hacer nada mientras se asegura un buen colchón de irresponsabilidad, difuminando la suya. El desafío nacionalista afecta a nuestro orden constitucional y mucho más allá; pero el problema de legitimidad de nuestra democracia, donde la ley, el cargo de presidente del Gobierno y la supervivencia de la nación no son capaces de sostener una acción política clara y firme, resulta todavía más inquietante.