Libros y libertad

Hacia 1973 había más del doble de librerías que hoy en la Sevilla en la que servidor empezaba la carrera, y desde luego se podía comprar con toda libertad cualquier libro publicado en España o en el extranjero siempre que se estuviera dispuesto a pagar un precio que, en el caso de libros de importación, era bastante alto, prohibitivo. No me cogieron, pues, los tiempos en que, testimonian los más veteranos, había autores y títulos que sólo podían conseguirse clandestinamente o mediante la complicidad del librero. Y es que lo que puede exhibirse o no en una librería es un índice infalible de la libertad real de un país, como pude comprobar años después en el Budapest que se apuntaba a toda velocidad a la liquidación general del comunismo.

Los libros y su andadura pueden ser índice, también aquí y ahora, de la libertad y de los límites que los nuevos inquisidores se empeñan en imponer a la sociedad en nombre de lo políticamente correcto y de su expresión máxima, la dictadura de género. Hay un libro que se ha convertido en un símbolo: Cuando nos prohibieron ser mujeres… y os persiguieron por ser hombres, de Alicia Rubio, quien tuvo que publicarlo por sus propios medios ante la imposibilidad de encontrar editor. No lo busquen en los escaparates, ahí no existe. La autora ha tenido que sufrir todo tipo de acosos públicos por parte de podemitas y feminazis, incluso en su centro de trabajo. Los actos de presentación se han convertido en ceremonias de hostigamiento y en ocasión para la exhibición de la cobardía habitual de las autoridades ante la presión de violentos y extremistas. La última, esta misma semana, ha tenido que realizarse en un bar porque alguien decidió no ceder la biblioteca pública previamente comprometida. En Sevilla ya saben ustedes lo que pasó en la Facultad de Derecho y el lamentable papel posterior de un rector que ya cuenta como el peor de los sufridos por la Hispalense desde la llegada de la democracia.

Pero ese libro, demoledor de los mitos de la ideología de género, ¡oh, sorpresa!, se ha encaramado al primer puesto de ventas nada menos que en Amazon, en la nutrida sección de Sociedad y cultura. Además, con cifras apabullantes de comentarios positivos de sus lectores. Y es que la protesta ante las dictaduras y las mutilaciones a la libertad se adapta a los tiempos, pero tendrá siempre en el libro su estandarte y su refugio.