Hacer blanco

El blanco está sobrevalorado. No comprendo que un color como este ( si se le puede llamar así) represente la paz y la limpieza. Que lo use la Armada en sus uniformes con lo poco práctico que es y la manera en que seensucian pero a la vez sea una bandera de tregua. Que una prenda de esecolor sea la más complicada de llevar pero a la vez sea signo de pureza .

Blanco nuclear, blanco nieve, lava más blanco. Que el patrón de España, el apóstol Santiago, se aparezca en la batalla de Clavijo en un caballo blanco para matar todos los moros que se le pusieran por delante, que Pegaso sea blanco, que si se quiere que alguien se restablezca de una enfermedad se le da pescado sin condimentar denominado pescado en blanco.En realidad uando a uno se le va la cabeza se queda en blanco y si se quiere acertar en la diana se da en el blanco. Traficar con mujeres, sean de la raza que sean, es trata de blancas y al personal caucásico se le llama raza blanca cuando nadie tiene la piel de ese color sino más bien sonrosada. Paradojas . El caso es que no sé muy bien porqué en verano se hacen fiestas de blanco. Incluso se puede decir que no comienza el verano sin que se haya realizado la primera fiesta de blanco en Rota o Vistahermosa. Debe tener el rango del famoso baile en blanco y negro de Truman Capote aunque muchos de los que participan no lo conozcan. La peña se debe sentir joven y moderna con esos vestidos ibicencos derivación del Verano de las Flores, Janis Joplin y el movimiento hippie por lo que ofrecen una imagen de paz y amor, haz el amor y no la guerra, no pises la hierba fumátela, menos trabajo y más carnaval. No comprendo el motivo por el que nadie se atreva a hacer fiestas de rojo, de azul o incluso, si me apuran, de morado aunque los congregados parezcan en una tenida del Nazareno, Juan Carlos Monedero de maestro de ceremonias. En el tramo costero que va de El Buzo a Bajo de Guía se llevan las fiestas de blanco.

Sin ir más lejos la guayabera blanca es una prenda de máximo protocolo en el Caribe, que así se escribe. Algún despistado usa guayabera roja(¡el alcalde!) o de otros colores inverosímiles fruto del atrevimiento , la ignorancia o quizás porque se crean más elegantes que nadie, pero lo más seguro es porque no han hecho una consulta vinculante a la renacida Real Orden Gaditana de la Guayabera que, por cierto, se reúne próximamente sin Javier de Torrente que no está convocado . Por si fuera poco, tan denostado color tiene que dar urticaria a la gente de bien ya que es el de la vikingada.