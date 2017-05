Gol de Di María

He abierto un bache, aunque son cuatro paredes sin baño y los vasos en tecnicolor como le ponían al cruzado Don Romualdo. De esa manera podré pedir el ingreso en LLORECA y así tener como presidente al goleador Di María. Hasta ahora a lo más que he llegado es a verlo pasar con su terno gris y su gabán del Acorazado Potenkim. Eso sí, siempre leo sus palabras y escucho sus opiniones con el mayor interés dada la profundidad intelectual que atesora. Qué me gustaría tener un hombre así como presidente, aunque fuera de mi comunidad. Ya saben lo que le dijo Anguita al obispo de Córdoba "usted no es mi obispo pero yo sí soy su alcalde". Eso me pasa con LLORECA que los veo cómo mandan e influyen en las decisiones pero no son nada mío para mi desgracia, así que he decidido incorporarme a la organización. Da igual que no tenga cuarto de baño, que no tenga cocina, da igual que no tenga a los empleados dados de alta, da igual el tamaño o las condiciones de mi negocio y si las tapas están llenas de salmonela. Me apunto a LLORECA y así puedo tener total impunidad. Si contrato a alguien puedo tenerlo a cambio de una cama o, como mucho, con un contrato de jornada parcial aunque trabajen 12 horas. Que nadie me pida pasar al baño porque no hay. Podría haber puesto uno pringoso y atascado porque siempre me defendería mi presidente pero he pensado que es mejor que la gente mee en la calle siempre y cuando me pague dos euros por una caña y diez euros por un cubata. Desde luego a nadie se le ocurra pedir higiene o buen trato, que nadie solicite el libro de reclamaciones, que nadie pida el informe de la última inspección sanitaria. Hace días puse también una terraza . La calle es estrecha pero da igual, la he llenado de mesas.

He leído por ahí que por cada seis mesas se crea un empleo. Yo he puesto 12 pero no voy a contratar a nadie sino a pedirle a mis becarios que las atiendan. La gente no puede pasar pero ¿qué quieren? Es que no están contentos con nada. Si en Cádiz no hay industrias y no se puede expandir la ciudad, que no le pongan problemas a la hostelería. Ese rollo comunista de que la calle es de todos y de que tendrá preferencia el disfrute del espacio público me parece inaceptable. Quieren incluso que los peatones puedan pasar por las calles. Son insaciables. Como no acabemos pronto con estos de Podemos son capaces de poner en marcha la ordenanza esa que más parece de Venezuela que de Cádiz. Qué poca vergüenza. Firmado: el individuo de la pluma.