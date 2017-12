Gobierno y FIFA, peligrosa colisión de intereses

Entre Puigdemont y Ángel María Villar están tratando de poner el sistema político español en cuarentena. No parece que sus pataletas vayan a tener efecto en el mundo, por lo que la credibilidad de España no debe pasar a ser cuestionable. El orate catalán anda napoleonando en el corazón de Europa y si ello no fuera bastante ha salido el ex presidente de la Federación Española pegando desde su rincón de forma directa y a nombres propios.

Pero el ex futbolista que un día se licenció en Derecho por Deusto para aplicar sus conocimientos al fútbol no está siendo leal con ese fútbol que tanto le ha dado. Está en su derecho de pretender que ese fútbol siga dándole, a perpetuidad según parece, pero defenderse metiéndole el dedo en el ojo a todo un país, el suyo, es un síntoma inequívoco de deslealtad. O sea que en su afán de defenderse, derecho ciertamente legítimo, no se ha parado en barras y la alarma ha sonado.

Deslizar que si a España la echa FIFA del Mundial será culpa del Gobierno es un argumento que hasta podría prosperar. La FIFA, también la UEFA, son muy celosas del cumplimiento de sus reglamentos y si no se acatan sus normas, el peligro es real. Las amenazas de Villar pueden sonar a un rapto de locura pasajera, o permanente, pero lo crudamente cierto es que haber enviado al Consejo de Estado las elecciones a suceder a Villar puede tener un resultado nefasto.

Hay una colisión de intereses muy preocupante, pues aunque está claro que la ley está para cumplirse, no es menos cierto que las reglas de juego que impone FIFA es como las lentejas, que si quieres las tomas y si no las dejas. ¿Y qué pasará con el futuro mundialista de nuestra selección? Pues lo cierto es que resulta muy preocupante ante esta salida de Villar, ya que nunca creyeron en el Gobierno que el vasco fuese a utilizar ese as que tan escondido tenía en su manga.