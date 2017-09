Falsedades

Apartan de sus funciones "religiosas" en la cárcel de Zuera (Zaragoza) a Fawad Nahhas, destacado líder de la comunidad islámica de Aragón, porque en la oración del viernes 25 de agosto, una semana después de los atentados de Barcelona, condenó los ataques, sí, pero añadiendo: "España ha participado en coaliciones internacionales en las que el número de víctimas entre los países árabes ha sido cien veces superior... El terrorismo no es un invento musulmán, es un invento de las potencias europeas tras la Segunda Guerra mundial".

Su expulsión está justificada; pero también, desde cierto punto de vista, es injusta. Porque el imán no ha dicho nada que no venga repitiendo una parte considerable, si no toda, de la izquierda desde los atentados del 11-M, de los que se responsabilizó a Aznar y la guerra de Irak, hasta los de Barcelona, que se vincularon al Gobierno, el Rey y la venta de armas. Como si las acciones de los gobiernos fueran la causa y los atentados sus efectos. Así ha sido, por desgracia, desde los atentados del 11-M ("vuestra guerra, nuestros muertos") a los del 17-A ("vuestras políticas, nuestros muertos"). Asqueroso y falso, pero no por ello menos repetido desde 2004 hasta hoy.

A quienes manipulan así los hechos para instrumentalizar los atentados no les importa saber que Al Qaeda tenía células en España desde 1994, que el primer yihadista detenido en España lo fue en 1995, que en 2001 se desmanteló una importante célula por su conexión con el 11-S y que un año antes de los atentados de Madrid, en 2003, fueron detenidos en España más de 40 individuos por su implicación en actos de terrorismo yihadista, como documenta Fernando Reinares -director del Programa sobre Terrorismo Global del Real Instituto Elcano, catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos y profesor adjunto de la Universidad de Georgetown (Washington)- en sus artículos y en sus libros¡Matadlos! Quién estuvo detrás del 11-M y por qué se atentó en España (Galaxia Gutemberg) y El nuevo terrorismo islamista (Temas de Hoy, en colaboración con Antonio Elorza).

Es penoso, por no decir repugnante, que la izquierda (casi toda o toda) y el imán de la cárcel de Zaragoza coincidan en culpar como causa primera de los atentados, no a los terroristas islamistas, sino a las autoridades democráticas españolas y occidentales. Y seguirán haciéndolo.