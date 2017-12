Esperar al 'requetebrexit'

Créanme, jamás hubo cesión de soberanía. Gibraltar es una colonia británica, eso es todo. Sorprende que los sucesivos ministros de Exteriores españoles lo ignoren, que también lo ignore el Gobierno de España y que nuestra presidenta regional, Susana Díaz, aluda a la cantinela del disparate de la cosoberanía. Si los yanitos fueran capaces de comprender el alcance de la cosoberanía estarían ya mismo reclamándola. Aprovecharían la ignorancia de nuestro Gobierno para consolidar definitivamente su actual estatus. España habría reconocido en Gibraltar un territorio británico del que compartiría la soberanía. Gibraltar ya no sería colonia, nada habría que reivindicar. Para ese viaje no hacen falta alforjas. Por otra parte, la introducción en el lenguaje político de ese término sin sentido -la soberanía si se comparte ya no lo es- es delicadamente peligroso en un Estado de ánimos encontrados, que ya ensayó -sin fortuna, gracias a Dios- en la primera de las dos funestas repúblicas que hemos sufrido, la fragmentación y el esperpento.

En la ya tradicional entrevista que, cada 25 de diciembre, la presidenta Díaz concede a la Cadena Ser, no sólo alude a la repetida palabrita, que acabaría con las aspiraciones españolas de recuperar el dominio de la colonia, sino que insiste en los supuestos -suponen los yanitos- diez mil trabajadores que viven gracias a algunas de las variadas y pintorescas, por cualificar lo inclasificable, oportunidades que ofrece Gibraltar. Unas veces son siete mil, otras diez mil y otras los miles programados por la quinta columna de Convent Place, para hacer patente la dependencia de la comarca. Pero ¿es que hay algún censo? ¿es que hay algún organismo que haya investigado ese montante? Yo ya he aludido varia veces a la Mancomunidad, ahora presidida por un experimentado y hábil contador de cuentas, esperando que despliegue sus mecanismos de gestión y con la ayuda de los administradores españoles de la verja, elabore un censo fiable. Ya hubo un intento, no sé por parte de quién, que registró dos o tres centenares de trabajadores por todo capital.

El ministro Dastis parece un trasunto del presidente Rajoy. Tal vez espera a que en la consumación de los siglos, un "requetebrexit" haga más ruido que el "brexit" y le interrumpa la siesta. Quizás un día lejano se despierte y ponga en marcha un paquete "low cost" con yanitos y nacionalistas de todas las latitudes, en amor y compaña.