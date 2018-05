España va mejor

Los fachas y algunos anticapitalistas han puesto el grito en el cielo porque el líder de los indignados, Pablo Iglesias, y su pareja y portavoz, Irene Montero, se han comprado un chalé estupendo y les ha costado algo más de 600.000 euros. ¿Qué pasa? Van a tener gemelos, no querrán que vivan en un zulo. Deberíamos estar contentos. ¿No dice Rajoy que hemos salido de la crisis? Es verdad que todavía hay pobres y un alto índice de paro, pero aquí tenéis el ejemplo de la prosperidad nacional. Si este señor y esta señora, que ganan tres veces el salario mínimo, se pueden comprar un chalé de esas características, en una urbanización de clase media alta (antes se decía burguesa), en Galapagar, es porque el futuro se aclara.

No es lo mismo dormir en un chalé digno de la casta que en una tienda de campaña en la Puerta del Sol, con los indignados y sin ducharse. Ésa es la diferencia de España en siete años de Gobierno del PP. A pesar de los casos de corrupción y todo eso que les critican, a la hora de repartir ha llegado a casi todos. Bueno, a los diputados autonómicos y los alcaldes currantes de Podemos no les llega nada más que hasta fin de mes, pero al querido líder y su pareja es normal que les vaya mejor. Para eso están los líderes, para marcar el camino a seguir...

Yo veo las fotos del chalé y entiendo que los indiscutibles líderes de Podemos pueden estar orgullosos. Es una compra muy buena. Por 600.000 euros está chupado. Hay bobos que pagan más de un millón de euros por vivir en chalés peores que ese. Cierto que son banqueros y gente así, acostumbrados a tirar el dinero. También se entiende que si van a tener gemelos les busquen un buen colegio. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo (que debe ser muy sensible), dijo que se emocionó al conocer ese gesto de amor por los hijos.

La pareja hizo un comunicado muy interesante, para explicar todo con pelos y señales transparentes. Esos 600.000 euros que se han gastado (con una hipoteca que pagarán con tres veces el salario mínimo, más lo que caiga) no son como los que invirtió Luis de Guindos en un ático. Ese señor es del PP y ellos son de Podemos, lo que ya de por sí supone una diferencia bastante notable. Teniendo en cuenta que unos sirven al Íbex 35, y los otros defienden a los indignados. También se quejan porque los persiguen los paparazzis. Para eso habéis convertido la política en un Sálvame. Van como un actor y una it girl, en plan influencer, y los otros pobres que pican. Así que los fachas y los anticapitalistas no quejarse tanto. España va mejor.