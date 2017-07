Dicen que Ceballos quiere despedirse

Concretada y oficialmente confirmada la condición de madridista de Ceballos y, con la mano en el Evangelio, prometiendo no volver sobre el tema, he de decir que el Real Betis Balompié debe aprender de una vez a darle a sus canteranos el trato que merecen. Esto no ha ocurrido en el caso del utrerano y bien que le pesa al club que lo hizo futbolista no haber sido más fuerte en el momento que debió serlo, cuando había remedio.

¿Cómo en aquel descalzaperros de la temporada de los ominosos veinticinco puntos dejó que se mostrase en el escaparate sin estar blindado? Fue en un triste partido que sirvió para confirmar aquella muerte anunciada cuando el tándem Calderón-Anzarda hizo de su capa un sayo para que la suerte ya estuviese echada. Y ha pasado lo que tenía que pasar, pero no debería pasar más porque así jamás saldrá de pobre un club que va a llegar más pronto que tarde a los 40.000 abonados.

Al final, la marcha del que nunca admitió que le subiesen la cláusula ha sido más provechosa de lo que se temía. Menos da una piedra, pero también resulta doloroso que el tipo que más besos le dio al escudo y más profesión de beticismo hizo sí acepte que su nuevo club le coloque una cláusula de rescisión infinitamente mayor. Esto es señal indudable de que estaba deseando escapar del Betis, algo que no acaba de entender ese bético que se partía las manos tocándole las palmas.

En el Betis hay mucha gente que le ha sacado partido a la errática dirección que ha padecido. Y Ceballos es uno de esos que han sabido aprovecharse de los muchos trenes baratos que han surcado la vida de un club que intenta a machetazos recobrar sus señas de identidad. Dicen que Ceballos anda moviendo hilos para una despedida por todo lo alto y no sé si el bético normal siente ganas de decirle adiós a un tipo que no ha dudado en irse sin darle una sola ventaja al Betis.