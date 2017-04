Deshumanizando la enseñanza

Sé que soy augusto,/ no torturo mi espíritu ni para que se justifique ni para que/ se haga entender,/ veo que las leyes elementales nunca piden disculpas,/ después de todo creo no comportarme con más orgullo/ que el nivel que me sirve para asentar mi casa./ Existo como soy, eso es bastante,/ si nadie en el mundo lo sabe, estoy satisfecho,/ y si cada uno lo saben, estoy satisfecho". Hojas de hierba. Walt Whitman.

"Me odia, eso está claro -pensó Ana, y con pasos vacilantes abandonó la estancia en silencio-. Ama a otra mujer, esto está aún más claro -se decía al entrar en su habitación-. Quiero amor pero no lo tengo. Por consiguiente, todo ha terminado -repitió las palabras que dijera antes-. Es preciso acabar". Ana Karenina. Tolstoi.

"-Pues verá usted, señor…, yo…, yo no estoy muy segura de quién soy, ahora, en este momento; pero al menos sí sé quién era cuando me levanté esta mañana; lo que pasa es que me parece que he sufrido varios cambios desde entonces". Alicia en el país de las maravillas. Lewis Carroll.

"Para que la muerte de Albertine hubiera podido suprimir mis sufrimientos, habría sido preciso que el choque la matara no solo en Turena, sino en mí. En mí nunca estuvo tan viva. Para que un ser entre en nosotros tiene que tomar la forma, adaptarse al marco del tiempo; como no se nos aparece más que en minutos sucesivos, nunca puede presentarnos de él sino un solo aspecto a la vez, entregarnos una sola fotografía. Gran debilidad, sin duda, para un ser, consistir en una simple colección de momentos; gran fuerza también; depende de la memoria, y la memoria de un momento no sabe todo lo que pasó después; ese momento que la memoria registró dura todavía, vive aún. Y ese desmenuzamiento no solo hace que la muerte viva: la multiplica". En busca del tiempo perdido. Marcel Proust.

"La mujer domina la existencia de reyes y conquistadores en la ficción, aunque en la vida real era la esclava de cualquier muchacho a quien sus padres obligaran a ponerle un anillo en el dedo". Una habitación propia. Virginia Woolf.

"Maestro, son plácidas/todas las horas/que malgastamos,/si al malgastarlas,/ cual en un jarro,/ ponemos flores". Odas de Ricardo Reis. Fernando Pessoa.

Qué empeño en seguir deshumanizando la enseñanza. Privaremos al alumnado de estos y otros fragmentos que les permitirían conocer, reflexionar y debatir sobre aprendizajes de vida nacidos de otras plumas hermanas. Literatura Universal: sí, gracias.