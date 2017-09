La Cruzada

Los medios de comunicación publicaban ayer fotos de miembros de la Guardia Civil saliendo hacia Cataluña. Me imagino que los periodistas habian sido avisados por alguien de estos hechos. Parecía que los angentes salian como si fueran a las Cruzadas.

Los agentes no dudaron, sin ninguna oposición aparente de sus mando incluso en posar con banderas de España y con una bandera del Cádiz por darle a la cosa un toque aún más heroico. Sólo faltaba que antes de salir hubieran ido a llevarle una ofrenda a la Virgen del Rosario y que se acercara el subdelegado del gobierno vestido de piconero con una fiembrera de menudo para el viaje donado por la Asociación de Damas Patrióticas. Creo que nos vamos a arrepentir y mucho de la frivolidad con la que se está tratando todo este tema, de ese continuo encender fuegos en los que están cayendo ambas partes. A mi me parece especialmente grave la utilización que está haciendo el Partido Popular de todo este tema, apoyados por los grandes intereses económicos del país. Especialmente grave porque a ellos, al Gobierno, les cabe sobre todo la responsabilidad de templar y de pensar ante las situacions difíciles y a lo que se dedican es a calentar fomentando imágenes como esta.

No cabe duda de que todo esto les viene de maravilla. Se enfundan el papel de defensores de España y de paso pues no se habla de corrupción y pasan completamente desapercibidas noticias como que no se podrá recuperar la mayor parte del dinero que se les dio a los bancos para que no se arruinaran o que durante la crisis el número de multimillonarios en España ha crecido de forma mucho más abultada incluso que la de gente en estado de pobreza absoluta.

Esa imagen de los guardias civiles parece de los tiempos del Nodo y sugerir la idea de que más o menos van a las Cruzadas, de que van a luchar contra el infiel en los paises catalanes, es de una irresponsabilidad que sólo se comprende en un partido que siempre ha mirado sus intereses por encima de los de España... a pesar de que siempre lleven la bandera puesta, intentado además refregársela a los demás por la cara, como si los que no sean sus simpatizantes, quisieran menos a esta tierra.

Vender la idea de españoles contra catalanes me parece que no puede traer nada absolutamente bueno. Sugerir la idea de que estamos en una cruzada, una temeridad que nos puede llevar a cosas muy desagradables...en la que ya lamentablemente tenemos experiencia.

Es necesario que se hable. Es necesario que alguien con dos dedos de frente sea capaz de parar esto antes de que "los cruzados" nos lleven a una situación que luego estemos pagando durante años...y tengamos cuidado que por medio hay personas.