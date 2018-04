Chute en vena para PuigdemontLas empanadillas de Cifuentes

La Audiencia del estado alemán de nombre impronunciable y casi inescribible con capital en Kiel ha propinado un palo considerable al Estado español -en la figura del magistrado del Supremo Pablo Llarena- e inyectado un chute de euforia al independentismo catalán en la persona del prófugo Carles Puigdemont. Tampoco hay que exagerar, pero lo cierto es que España ha tenido un mal día y el procès catalán uno de sus (pocos) días buenos.

La importancia del caso radica en que, después de la visión de-leyenda-negra que se proyectó de la España democrática durante el referéndum del 1-O, el dictamen del tribunal de Alemania ha supuesto el único éxito del secesionismo en la internacionalización del conflicto de Cataluña. En estos seis meses Puigdemont había recibido el apoyo de grupos políticos escuálidos -en muchos casos, lo peorcito de cada país-, ahora es la Justicia de la nación nuclear de la Unión Europea la que le ha dado un balón de oxígeno que quizás no le salve, pero sí le anima y reconforta.

La trascendencia del revés radica también en que golpea en la línea de flotación del relato construido por la democracia española (Gobierno, Senado, Tribunal Supremo) para contrarrestar el relato mentiroso de los independentistas. Al negar que Puigdemont pueda ser facturado a España para ser juzgado por el delito de rebelión, el tribunal de Schleswig-Holstein hace suya la tesis de los que abolieron la Constitución en Cataluña: no hubo violencia en los días aciagos de septiembre y octubre (bueno, lo que dice realmente es que no hubo la violencia suficiente para imponerse al Gobierno), el independentismo es un movimiento pacífico y sus ideas no se pueden combatir con represión policial ni judicial, sino con medidas políticas, negociando y pactando.

Los jueces alemanes se tragan el argumento, aunque con matices. El más relevante, que seguirán tramitando la extradición de Puigdemont al país predilecto de su odio por un delito de malversación porque no encuentran indicios de que el sujeto vaya a estar "en riesgo de persecución política" . Puigdemont queda en libertad bajo fianza y forzado a domiciliarse en la zona, a la espera de la decisión definitiva.

En términos políticos, Puigdemont no es ni va a ser presidente de la Generalitat, que es lo fundamental, pero ha ganado esta batalla y su horizonte penal se adivina menos negro que antes. Sólo un consuelo para él.

LEVÁBAMOS años preguntándonos cómo un deportista prestigioso, medallista olímpico, muy bien casado y con el futuro asegurado se metió a comisionista, convirtiendo el abuso de las instituciones en un negocio lucrativo y criminal. ¿Qué necesidad tenía Urdangarín de arruinarse la vida y hundir el prestigio de la Monarquía? Visto en perspectiva, ninguna. La pregunta con Cristina Cifuentes es la misma: ¿qué necesidad tenía de construirse un máster en el que ni fue a clase, ni se examinó, ni hay rastro siquiera de un trabajito final para completar el paripé? El pecadillo de vanidad, gobernado con soberbia cuando destapa la noticia eldiario.es, se ha convertido en una cadena imparable de desprestigio institucional. Y, como daño colateral, el show de Cifuentes le ha robado brillo al espectáculo montado este fin de semana en Andalucía para mayor gloria de Rajoy.

Venían a Sevilla dirigentes del PP de toda España necesitados de un rearme ideológico y han acabado en un inmenso diván, haciendo terapia de grupo. El partido de la ley y el orden, que presume de eficacia en el servicio público y pretende haber emprendido la senda de la transparencia y la honestidad, se encuentra con la sensación de que sigue siendo una máquina de triturar instituciones. Al final del affaire Cifuentes salen de la trituradora, mezclados y desacreditados, la presidenta de Madrid, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, el catedrático director del máster y la propia imagen de esta universidad pública con sede en Móstoles. Esto no es defender la ley y el orden, sino todo lo contrario. Ni tampoco supone eficacia alguna en el servicio público, sino aprovecharse de él en beneficio propio. Y, además, habría que recordarles a los rearmados caballeros y damas del PP que la honestidad no se enuncia, se ejerce. Y aquí no se ve por ninguna parte.

Móstoles tiene un cuarto hito en su historia popular. El bando de los alcaldes que declaraba la guerra a los franceses en 1808, la especulación que multiplicó su población por ocho en los años 70 del siglo XX, la parodia de Martes y Trece sobre las empanadillas de Encarna y los enchufes de Cifuentes en la Rey Juan Carlos. Hay que celebrar el riguroso trabajo de eldiario.es, El Confidencial, Onda Cero… El buen periodismo garantiza la transparencia en democracia. Los papeles que enseñó el miércoles la presidenta madrileña en la Asamblea han resultado ser carne picada, con la que la prensa ha hecho empanadillas para el catering de la Convención de Sevilla. Un mal trago.