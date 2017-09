Cabildeos sobre el cierre de mercado

Cerróse la ventana veraniega del mercado futbolístico sin que le diesen al Barça la opción de dilapidar la paletada de euros que le dieron por Neymar. No por falta de ganas, pero Bartomeu no ha podido perpetrar lo que ya perpetró Joan Gaspart en el verano del año 2000. Entonces, el apasionadamente culé hotelero de la Ciudad Condal se entretuvo en tirar los 12.000 millones de pesetas que Florentino apoquinó para llevarse a Figo.

No ha podido ser que con Coutinho agotase lo que pagó PSG por Neymar más otro puñado de millones. Y eso, que no sé si es bueno o malo para el club blaugrana, le ha pasado porque, como he repetido tantas veces, la Premier juega con cartas marcadas respecto a LaLiga. Como los ingleses no han incluido la cláusula de rescisión en sus contratos, pues el futbolista está condenado a cumplir lo que firmó si es que su club no opina lo contrario. Así es como se blinda a un jugador propio.

Ya en el aspecto más doméstico, la impresión es que ambos, Betis y Sevilla, han mejorado sus respectivos planteles. Las bajas no deseadas de Ceballos y Vitolo, respectivamente, no se sabe qué consecuencias traerán, pero da la impresión de que ambos vestuarios se han revalorizado. Y como lo del Sevilla es lo natural en estos dos lustros últimos, la noticia está en que el Betis sí ha hecho los deberes de manera adecuada. ¿Alguien pone en duda de que el plantel ha mejorado?

El hombre bajito y hoy sin bigote que se ha encargado de las maniobras ha conseguido que la buena labor que Haro y Catalán están realizando en el club pueda, al fin, verse reflejada en la hierba. Imposible Munir por las pocas facilidades del Barça en respuesta a la marcha de Ceballos a su eterno enemigo, creo que Campbell es una solución acertada. Dicen que en tres semanas estará en condiciones y si es así, bienvenido sea. Se confirma, pues, que a Serra sí le cogen el teléfono, ¿no?