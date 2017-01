Bombones y tomates

Danlai vela con su vida la pequeña parcela de tomates que tiene en Kaduna, Nigeria, porque es la única manera para que sobrevivan él y su extensa familia. Al hombre, cada noche, no sólo le desvela el que la polilla Tuta devore sus preciadas piezas rojas o que invadan su propiedad los criadores de ganado para robarles su tierra. Danlai tiene otro problema que sumar a estas dificultades. Son tantos los tomates que se producen en Kaduna que cada vez valen menos. Hasta el 75% de su producción se está perdiendo por diferentes motivos. Los agricultores prefieren tirarlos puesto que cada vez valen menos. Tampoco pueden venderlos a buen precio a los intermediarios con el mercado nacional e internacional.

Fíjese si es paradójico que siendo el tomate un producto que aflora en Nigeria sobremanera, están importándolo desde Asia. Danlai no sabe qué hacer para poder sobrevivir pero, los pobres también sonríen. Los hermanos Roca, los prestigiosos chefs Joan, Josep y Jordi del Restaurante El Celler de Can Roca, Embajadores de buena voluntad junto con el Fondo ODS (Objetivos para el Desarrollo Sostenible) se han embarcado en un proyecto con la ONU. Inspirados en este programa han creado un bombón para que reflexionemos sobre la lucha contra el hambre. Un bombón con el que pretenden utilizar los tomates locales y enseñar a los nativos a elaborar salsas de tomate, a secar los tomates, conservarlos y envasarlos para que no se desperdicien. Hay una sencilla razón y es que los habitantes de Kaduna, Abuja o Lagos no saben que pueden hacerlo. Es crucial que reciban educación tanto para cultivarlos como para transformar éste alimento en otros estados: secos, envasados, encurtidos o en salsa. Los hermanos Roca, en este proyecto junto con los ODS, educan a los jóvenes para cultivar los productos, les enseñan a mantener los alimentos, transformarlos y distribuirlos de manera sostenible. Gracias al apoyo de éste programa Food África en Kaduna, se promueve, además, la igualdad de género. Pronto habrá pequeñas plantas procesadoras de alimentos con las que se incrementarán los empleos, por lo que no habrá que importar tomate desde China. Danlai, sonríe gracias a éste Fondo de los ODS. Como otros cinco mil agricultores que se beneficiarán por él, y medio millón de forma indirecta. Este fascinante bombón de los Hermanos Roca está cubierto del tomate seco de Kaduna y relleno de la pimienta local y cacao de Piura, otro pobre lugar, de Perú.