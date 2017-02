Biris por pecadores

E style="text-transform:uppercase">ntre los Biris hay violentos que deben ser expulsados y encausados por la Justicia. Pero no todos los Biris son violentos. Es más, la inmensa mayoría no lo son. Penalizar a todos por las barbaridades que unos pocos cometen es una forma torpe e injusta de actuar. Lo que siempre se ha llamado que paguen justos por pecadores. O lo que la historia atribuye al monje Almaric durante la cruzada contra los cátaros: "¡Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos!". ¿Hay un grupo minoritario extremadamente violento que utiliza el nombre de los Biris? Pues identifíquese y procédase. Pero no se prohíba la utilización de la palabra en bufandas que llevan muchísimos más no violentos que violentos. Conozco a una señora que no cumplirá los 50 -no porque le vaya a pasar nada malo, sino porque los cumplió hace tiempo- y lleva una pulserita que pone Biris. Conozco abogados, profesores y gentes de muchas letras, cincuentones y sesentones que desde hace años llevan al campo una bufanda que pone Biris. Y no creo que le hayan pegado nunca a nadie. Sobrado de razón ha estado el presidente al decir: "Queremos que entiendan que aquello fue obra de unos pocos y que la palabra Biris es otra cosa, es un sentimiento de todos los sevillistas que nació en 1975, que nos abarca a todos… La afición del Sevilla le demostrará que hay que discriminalizar la palabra Biris, porque Biris somos casi todos los sevillistas".

Mi distancia con respecto al fútbol -aunque por razones amistosas y familiares me identifique con los sevillistas- es tan grande como la que me separa de otros grupos o aficiones. Pero la decisión injusta, exagerada, desproporcionada y torpe de la Comisión Estatal Contra la Violencia me cabrea, no como sevillista, sino como sevillano. Porque parece que tiene vista de lince en unos casos y de topo en otros. ¿O es aceptable que un grupo ultra del Rayo Vallecano tenga autoridad para vetar a un jugador procedente del Betis? ¿O no es incitación a la violencia, además de asquerosa hijoputez, que un rapero escriba: "A la plantilla del Betis que defiende al nazi, si no fuera porque también morirían pilotos y azafatas, les desearía que su avión se estrellara"? ¿Será denunciado y castigado por la ley o lo suyo es libertad de expresión? Porque por lo visto insultar a Ramos en el Sánchez Pizjuán es intolerable y desear que el Betis se mate en un accidente de aviación es una gracia.