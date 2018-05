Acuñaba el pasado domingo Arcadi Espada en El Mundo, una frase que bien podría formar parte del "titulario" del mayo francés de 1968: "Populismo político y sensacionalismo periodístico même combat" (el mismo combate). Se refería a la sentencia del llamado caso Gürtel destacando la débil implicación del Partido Popular. Como quiera que he sufrido, hace nada, los efectos del sensacionalismo periodístico, me he vuelto más sensible a ese pernicioso proceder. Hay, desde luego, un lucido elenco de cuadros medios y dirigentes locales del Partido tocados y bien tocados por la sentencia, pero en lo que se refiere a la estructura administrativa, la formación política es declarada culpable de haberse lucrado con un montante de poco menos de 245.500 euros. Esta parte de la sentencia ha sido contestada con un voto particular por el presidente del tribunal.

El populismo, que no es una opción sino un modo de proceder, tanto en política como en todo universo en el que exista la confrontación abierta de pareceres, debiera ser objeto de vigilancia preventiva en nuestra amenazada sociedad. Como también el sensacionalismo periodístico, la manipulación de la información en cualquiera de sus múltiples formas. Acaso sean dos referencias esenciales del mal, porque sus efectos son terribles, incluso cuando se producen sin la percepción del daño que su práctica origina. El populismo es consustancial a la mentira y el sensacionalismo al falseamiento o bastardeo de la verdad.

El tratamiento en algunos medios, de la sentencia del caso Gürtel, como tantas otras cosas de ahora mismo y de antes, llama a engaño. La implicación del Partido Popular como organización es insignificante. Sin embargo, el caso de los cursos y de los eres en Andalucía es un claro exponente de implicación institucional; hay una red clientelar constituida desde el poder, enmarañada en un fraude más de ocho veces mayor que el del caso Gürtel. La moción de censura que hoy empieza a debatirse en el Congreso, es una de las caras del poliedro que populismo y sensacionalismo han labrado en nuestra sociedad. Como lo es la imagen perversa que se está dando del Campo de Gibraltar. Del mismo modo que la sociedad debe defenderse de los enemigos que tiene en el populismo y en el sensacionalismo, debiéramos prepararnos para combatir esa imagen de nuestra tierra. Tan lejana de la que muchos hemos creado desde fuera de ella en nuestros entornos.