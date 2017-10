Cada cual a lo suyo

No sé si conocer el pasado sirve para evitar los mismos errores en el presente, pero este presente, el de estas semanas, sirve para entender el pasado. Las izquierdas y los nacionalistas no fueron leales con la Segunda República, se alzaron contra el Estado y me pregunto si lo que han venido llorando sólo es la victoria del Frente Popular. Puigdemont se dispone a proclamar la república catalana, y esto va aguantar porque el PSOE, como única izquierda constitucional, se mantiene en el bloque leal. Ahora también es más fácil comprender por qué perdieron los republicanos la Guerra: en Barcelona, durante estos días, cada grupo va a lo suyo, pero contra el Estado español, la CUP a reventarlo todo, ERC a derribar a Rajoy para pactar con otro Gobierno y el PDeCAT a salvar sus dudosos bolsillos. Podemos, de perfil. Los padres les cuentan a sus hijos que duermen en el colegio porque hay un Gobierno que les impide votar. Un despropósito. Cuando estalló la guerra del 36, Azaña se quejaba de que Companys iba a lo suyo, tomó las fronteras, los puertos y hasta hizo incursiones en Valencia y Baleares. Anarquistas y comunistas se pegaron tiros en la Ciudad Condal porque los primeros querían hacer la revolución antes que la guerra. Menos mal que esto es 2017, pero es igualito, aunque con gente más rica, educada y sin pistolas. Y sin causa.