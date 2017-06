Cuando algún zascandil -ya sea un político versado en lecturas o un cenutrio emboscado en Twitter- larga una invectiva contra el gremio con la pretensión -a veces conseguida- de ponernos a los periodistas en nuestro sitio, debe saber que algunos ya nos pertrechamos con un botiquín de primeros auxilios bien surtido de antídotos el día que decidimos adentrarnos en una redacción y descubrir una sala en la que campaban petulantes, egocéntricos, vanidosos, presumidos, sabihondos... y con imitadores, porque lo fácil era -y sigue siendo- el contagio. Se multiplican como las esporas.

Así que fuimos haciendo acopio de vacunas para automedicarnos y chutárnoslas en vena -a veces en sobredosis según el día en la redacción- al más puro estilo yonqui. Doy a conocer algunas -hay muchas más-, por si al zascandil de turno o a cualquier otro les interesa. Son de efecto inmediato. Pero tienen contraindicaciones para las juntas directivas de asociaciones, colegios profesionales, colectivos y esos grupos corporativistas, principalmente compuestas por doctos licenciados en periodismo que confunden la pelusa del ombligo con hebras de plata. Ahí van:

Janet Malcolm: "Todo periodista que no sea demasiado estúpido o demasiado engreído para no advertir lo que entraña su actividad sabe que lo que hace es moralmente indefendible".

David Randall: "Los periodistas son la gente más chismosa del mundo".

Norman Mailer: "El periodismo es rutina".

W. N. P. Barbellion: "He firmado mi sentencia de muerte; es decir, me he comprometido a hacer de aprendiz de periodista durante cinco años".

Michael Herr: "Los periodistas trabajan mucho, demasiado, la cinta transportadora se mueve cada vez más deprisa y acarrea estilos cada vez más vacíos, espectáculos brutales, estúpidos y afortunadamente efímeros".

Gore Vidal: "Después de la política, el periodismo ha sido siempre la carrera preferida del hombre de poca monta, ambicioso a la par que indolente".

Karl Kraus: "No tener una idea y poder expresarla: eso hace al periodista".

Kingsley Amis: "No existe un solo redactor jefe que no corte nada: así es la naturaleza de la bestia".

Ah, y esa de Indro Montanelli que no había probado, la de que soy "un océano de sabiduría con un centímetro de profundidad". Buenísima, es pura crema. De lo mejor que me he metido. Menudo pico. Hoy voy como una moto.