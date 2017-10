Andalucía, frente a tres amenazas

Con un 32,3% de pobres, un 41,7% de población en riesgo de pobreza o exclusión social, un 78,1 de ciudadanos con dificultades para llegar a fin de mes, un 33,11% de menores de 16 años pobres o en riesgo de exclusión social y un importante desnivel de ingresos y renta por hogar (8.398 euros anuales) con respecto a la media de España (10.700) es, junto a Canarias, la región más pobre de Europa, al nivel de otras de Rumanía; y en su capital está el barrio más pobre de España. Estoy escribiendo sobre nosotros, sobre Andalucía y Sevilla, según los datos aportados por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Nada nuevo. 2017 se abrió con la publicación de esta noticia: "La comunidad andaluza es el epicentro de la miseria en España: nueve de los 10 municipios con más riesgo de pobreza son andaluces".

En cuanto a nuestro futuro próximo, no ofrece razones para el optimismo a causa de tres amenazas: una es el aumento de la desigualdad entre regiones con la que casi de seguro se saldará la crisis catalana y la otra que el PSOE seguirá gobernando Andalucía tras cuatro décadas de fracasos que nos tienen como nos tienen. ¿Pero no ha dicho usted que eran tres las amenazas? Es verdad. La tercera es el que el PP gane las elecciones y desplace al PSOE. Visto el personal dudo mucho que pueda liderar las dos únicas luchas que pueden mejorar las cosas: una interna, basada en el buen gobierno y el fomento de la educación, la investigación, la tecnología y todo lo que pueda evitarnos ser del todo lo que ya estamos siendo, la Cuba de Europa, un resort con monumentos, una Las Vegas con playas, romerías, ferias, procesiones y venerables pedruscos. Al centro histórico de Sevilla sólo le falta que pongan en la Giralda una flamenca, un nazareno o un torero gigante de neón como el Vegas Vic, el gigantesco vaquero de neón que anuncia el Pioneer Club de Las Vegas. La segunda lucha, que también dudo que pueda liderar el PP y que desde luego no ha liderado el PSOE, es externa: contra el Gobierno central, para que cesen las escandalosas desigualdades en vez de aumentar. ¿Qué se va a reformar la Constitución? Hágase para acabar con el precio que tuvo que pagarse en 1978 para garantizar la paz social y acábese con privilegios forales, conciertos y otros añejos derechos históricos propios del Antiguo Régimen, de las guerras carlistas o resultantes del chantaje al Estado.