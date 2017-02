Algeciras nunca olvidará a Paco de Lucía

Algeciras debe rendir siempre homenaje a aquel que llevó su nombre a lo más alto del mundo de la guitarra y del flamenco, el gran maestro Paco de Lucía. Nuestra ciudad nunca podrá olvidar a Paco de Lucía como Salzburgo no olvidará a Mozart ni Bonn olvidará a Beethoven. Paco fue, es y será siempre ese genio que universalizó el flamenco porque sus melodías no conocieron jamás de fronteras ni de idiomas, por lo que consiguió ser el punto de inflexión de este arte Patrimonio Inmaterial de la Humanidad con una silla y su vieja amiga de 6 cuerdas.Por eso, Algeciras quiere cada año recordar al algecireño más ilustre. Un año más las guitarras se alzaron al cielo en un bonito y emotivo acto en el que todos juntos elevamos nuestras guitarras, nuestros recuerdos y nuestros pensamientos en honor y gloria de nuestro vecino, Francisco Sánchez Gomes, Paco de Lucía, recordando la enorme huella que dejó no sólo en el marco de la música, sino en el mundo en general.El legado que nos dejó, esa música reconocida en cada rincón de este planeta, consiguió poner en el mapa esta ciudad de la bella bahía que lo vio nacer y crecer desarrollando con él ese talento único para emocionar los corazones al son de una guitarra.Han sido días para el recuerdo desde el Ayuntamiento y su Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro “José María Sánchez-Verdú”, desde la ONCE con esos 5 millones de cupones puestos a la venta con su imagen, desde los radioaficionados poniendo en las ondas el nombre del Hijo Predilecto de Algeciras y desde los ciudadanos anónimos que en estos días han visitado la ruta que desanda sus pasos mientras escuchaban “Plaza Alta”, “El callejón del Muro” o “Entre dos aguas”. Y es que Algeciras suena a Paco cada día y lo va a seguir haciendo con el IV Encuentro Internacional de Guitarra “Paco de Lucía” que pronto presentaremos para el verano o con ese homenaje que ya preparamos para el aniversario su nacimiento el 21 de diciembre, tal y como su familia nos pidió.Porque cada acto de memoria por parte de la ciudad que organiza el Ayuntamiento, lo hacemos junto a la familia, principal conocedora de cómo le gustaría a Paco que fueran esos homenajes, y junto a todo el que quiere sumarse para que se rompan las barreras que su genialidad no conoció.Bendito el día en que Lucía “La Portuguesa” vino a parar a esta ciudad y bendito el momento en que su padre, Antonio Sánchez Pecino, también tocaor, le dio su primera guitarra, porque hoy Algeciras les debe a su hijo más universal.