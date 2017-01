Como en Cádiz nos quejamos de todo, también nos quejamos que el Gobierno de "Por Cádiz…" encabezado por don José María González (a´) Kichi y compuesto por afiliados de Podemos y uno de IU, tenga problemas con los presupuestos. Pero somos injustos con la crítica, porque esta no es exclusiva de nuestros rectores, sino que, al parecer, es consustancial con los que se autodenominan "ayuntamientos del cambio". Si este cambio es a mejor o a peor, ya se verá en las próximas elecciones municipales, por el juicio inapelable de las urnas, pero no olviden que, aunque la ideología sigue presente en la política hoy está muy debilitada por el materialismo que impera. Nuestra vieja Ley de Régimen Local hablaba de las "aspiraciones ideales de la comunidad municipal," pero hoy esa comunidad lo que tiene son muchas aspiraciones materiales.

Como resultados de las últimas elecciones municipales muy importantes ciudades españolas, como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Coruña y para nosotros, Cádiz, están gobernadas por "alcaldes del cambio", que tienen otra particularidad en común, además de que no consiguen aprobar los presupuestos en el pleno y que es que los partidos con los que se presentaron dichos alcaldes, en ninguno de los sitios en que gobiernan fueron los más votados y pese a ello gobiernan con el voto de otros. Así la señora Carmena en Madrid, con su formación Ahora Madrid obtuvo 20 concejales de los 57 que forman la corporación; en Barcelona "En Comú", 11 de 44; en Zaragoza, 9 de 31; en Coruña 10 de 27 y en fin, en nuestra tacita de plata, (evidentemente, cada día más sucia) 10 de 27. Para llegar al gobierno tuvieron que contar en casi todos los casos con el apoyo desprendido y gratuito del PSOE, que optó por reservarse el papel de oposición. Con ello queda demostrado que no es que pensaran que el votado lo haría mejor que el que más apoyo obtuvo en las urnas, sino para impedir que gobernara este último, que casualmente, era del PP. Y esto porque no querían que gobernara la derecha, según la inspiración de su ex secretario general, prototipo del odio visceral, que tanto ha cultivado y que ha sido causa de su ruina y fracaso político. Ha convertido su partido, más que en cómplice, en coautor de los fracasos de los que encumbraron al gobierno municipal a estos populistas. En Cádiz, en julio les rechazaran las cuentas por comprender ingresos imaginarios. Como el Tribunal Constitucional prohíbe que se aprueben en comisión de gobierno, tras haber sido prorrogados el año anterior, el PP despierta y presenta recurso contencioso contra los presupuestos ante el TSJA. Un gobierno sin presupuesto no puede gobernar.