Y aunque la vida perdió

No. No pretendo que esto se parezca a un panegírico ni mucho menos a una elegía. Es verdad que te has ido. Sin avisar. En una fría mañana de diciembre se apagó el sol de mi casa sin darnos casi cuenta, en un sueño tibio, en una última caricia. Me despedí de ti con un "hasta luego, cariño", sin entender que tú ya te ibas para siempre. Que levaste anclas para iniciar tu último viaje, el más largo, el de mares más profundos e ignotos.

No quiero escribir estas palabras con el lápiz de la amargura. Ni quiero que el dolor se agrupe en mi costado, ni esparcir la pena negra de las soledades como los poetas. Solo quiero mirarme en tus ojos, en la inmensidad de su orografía, en el relieve de sus montes claroscuros. Ojos de hombre bueno y leal que miro para decirte que su brillo nunca nos faltará mientras haya memoria, y el mundo sea mundo.

Hermano, hermano mío: Sé que no habrá consuelo en los amaneceres infinitos y en las noches cerradas que nos acechan. Aunque yo solo tendré que soñar tu risa para alejar la ausencia y el vértigo de la nada. Podré asomarme al abismo de lo que ya no existe porque siento tus manos cálidas y la dulzura de tus palabras.

Atalaya. Eres como una atalaya. Grande y bizarra. Y supiste conjugar la gallardía de tu apostura, militar, con la nobleza y la ternura de tu alma. Esa ternura del niño que nunca se fue del todo. Aquel niño laborioso que afeitaba entre cantares su impúber barba. Marinero, como un revoltijo de olas blancas. Pescador por herencia y por estirpe. Un hijo de la mar.

Sé que detrás de tu sonrisa escondías atribulado tus tristezas. Las conjuras de los necios, las mordeduras implacables del veneno de la vida. Heridas que yacen ahogadas en su propia insignificancia, arrasadas por un océano de lágrimas que te lloran, por un millar de despedidas, de manos apretadas.

Querido mío, querido nuestro: No nos explicaste cómo navegar sin ti ¿Adónde tendrá el timonel que dirigirse? ¿A qué puerto? Dónde buscaremos tu voz, tus palabras de consuelo, tu risa. Después de ti ya reina el silencio.

Te has ido pronto para no irte nunca. Porque tú eres el más eterno de nuestros pensamientos.

Espérame en nuestra playa de La Colonia. Allí donde viven nuestros muertos. Sé que estarás en las briznas de sol, en la arena del mar, en los vientos…