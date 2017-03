En vías de extinción

El reciente cerrojazo de la entrañable peña Joselito-Manolete, otrora uno de los referentes sociales de La Línea, viene a profundizar en una línea ya marcada por la clausura de la Peña Madridista o El Águila Real, que sólo representan la punta del iceberg. Una situación que viene a poner de relieve que la oferta de este perfil está, sencillamente, pasada de moda y no sólo en suelo linense. Muchos somos los que cuando éramos jóvenes acudimos a esas entidades para leer periódicos, poder ver los partidos del entonces denominado PPV o, sencillamente, tener un punto de encuentro a cubierto. Por no hablar de lo que suponían sus casetas de Feria. Ahora los chavales no necesitan ser recogidos. Ellos ya se valen y sus móviles con su internet y sus cosas sustituye a todo lo que perseguíamos entonces. Los intentos por mantener abiertos el Círculo, la Unión, el Caza y Pesca son loables, pero la realidad es que es una lucha contra el tiempo. Y el tiempo nunca pierde.