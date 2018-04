De vejación

La Fiscalía ha denunciado en los Juzgados a nueve profesores del instituto barcelonés El Palau, de Sant Andreu, por humillar a unos alumnos del centro, hijos de guardias civiles. La denuncia les acusa de un delito contra los derechos fundamentales. Y es que la actitud de estos docentes es de Juzgado de Guardia, unos perlas de la formación y el civismo muy lejos de la forma de educar de los profesionales que cada día lo dan todo para que nuestros hijos aprendan desde la convivencia y el buen ejemplo. No como estos sinvergüenzas de puñalada trapera a los cimientos de la educación. No se puede humillar a un crío por la profesión de sus padres. No es de recibo y supone otra muestra más de las innumerables muestras de la bajeza moral e intelectual del independentismo. Espero que se les despida y prohíba volver a enseñar, porque se puede ver que el bien de sus alumnos no es su prioridad.