Se va otro tren

La calle es el mejor termómetro de lo que importa o no a la gente. La inversión para el tren Algeciras-Bobadilla sólo consiguió mover a una mínima parte de la población de esta comarca. Mínima por no decir ínfima. El pueblo, que es lo que realmente somos en este bendito y dividido Campo de Gibralltar, no tiene mucho interés por el futuro económico de esta tierra. Y si lo tiene, lo disimula de maravilla. Tampoco es que hubiese esperado una manifestación en masa, pero se lo ponemos muy fácil a los que nos aprietan la cadena al cuello. El Gobierno, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y hasta los mismísimos Iluminatis se carcajean en sus butacas ante tanta indolencia. ¿Para qué van a soltar la guita del tren, arreglar la carretera a Tarifa o invertir un mísero euro? Si aquí parece que le tenemos querencia al tercermundismo.