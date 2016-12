Las uvas y el bolsillo

Todavía no he comprado las uvas. Ayer me enteré de que este año estarán más caras. Al parecer las lluvias que cayeron a principios de mes han afectado y reducido la producción y, claro, repercute en el precio. La gasolina también está más cara. El acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de disminuir el número de barriles, lo crean o no, ha repercutido, por supuesto, en el precio del gasoil. La mala suerte que tenemos que todo lo que sucede repercute para mal en la fuerza de nuestros bolsillos. Tan mala fortuna tenemos que yo creo que si no hubiera llovido algo habría pasado con la producción de la uva que hubiera hecho que estuviera más cara. Y algo habría hecho subir el valor de la gasolina aunque se hubiera mantenido la comercialización de petróleo. Ya verán ustedes que la levantera de estos días acabará por costarnos algo también.