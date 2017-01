Somos únicos

En mi Campo Chico del pasado día 13 de noviembre di buena cuenta de la importancia que para el esperanto tuvo Higinio García Gómez-Quintero, antequerano de nacimiento y algecireño de vocación que se crió por estos lares y estudió en el Instituto (déjenme que me tome la licencia de principiar la palabra instituto con mayúscula y permítanme los sesudos correctores de este querido periódico -a quienes tanto temo- que lo haga). El Instituto, como las personas extraordinarias, no necesita apellido y su significación, no sólo para Algeciras sino para toda la comarca, es una referencia que excluye, por razones históricas y culturales, a cualquier otra institución semejante.

Ahora se llama Kursaal (literalmente, sala de curas) por suceder -precipitadamente y a medio construir- a un caserón con ese nombre que se utilizaba para albergar las enseñanzas del bachillerato de entonces (10-16 años). Estaba situado a orillas de la playa de El Chorruelo, frente al hotel Reina Cristina, y fue destruido por un incendio. El Kursaal era un casino acristalado y la playa desapareció en una de las sucesivas ampliaciones del puerto. Tenemos la fortuna de que el profesor José Juan Yborra abordara la biografía del Instituto dando a luz una magnífica obra (El Instituto de Algeciras. Fundación Municipal de Cultura, 2010), que tuve el honor de presentar el viernes 23 de abril del año de su publicación, en un acto presidido por Inmaculada Nieto. Fue muy emocionante y me sonrojo al pensar lo mucho que hablé; diré, en mi descarga, que nunca ningún otro lugar, de tantos en los que recibí saberes y destrezas, tuvo para mí la importancia de esa institución.

Hace bastante más de un lustro, Manuel Correro y Jesús Castro le contaron a un redactor de este periódico (v. R. Montes, Europa Sur, 6 Octubre 2009) que rastreando una cita de Cristóbal Delgado, que fuera cronista oficial de la ciudad, consiguieron tras una década de "arduo trabajo" localizar en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos de América, el libro Armenta. Lengua culta que se aprende en un mes, impreso en 1908, que había escrito un algecireño llamado Antonio Armenta Díaz y fue utilizado como lenguaje criptográfico por los aliados en la Segunda Guerra Mundial.

Qué pena que el esperanto esté tan aparcado y que el armenta se haya quedado en el olvido. Aunque andaluz era, ya podría Antonio de Nebrija ser precisamente de Algeciras. Sería un buen remate para nuestros dones culturales.