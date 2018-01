El transistor de Miguel

Pieza codiciada de ese futuro Museo Algecirista, que tanto añora el bueno de José Manuel Serrano, será el viejo transistor que portaba Miguel en sus numerosas temporadas de incondicional presencia en el Fondo Gol del viejo Mirador. Tanto en aquel fondo que daba a lo que un día fue gasolinera y más tarde tienda de decoración para clientes de recia cartera, o aquel otro que dio a la denominada barriada de San José, digo del Arroz, en qué estaría pensando. Aquel viejo aparato, protegido de golpes e inclemencias con una resultona funda de badana marrón, tiene un origen indeterminado.

Se desconoce si fue adquirido en Ceuta por una matutera de las que hacían la ruta del Estrecho o fue sacado de contrabando por un trabajador de Gibraltar y transportado en su bolsa del costo a bordo del Aline o del Punta Europa. Sea como fuera, aquel viejo aparato forma parte de la Mitología rojiblanca junto al microbús que recorrió media España en la década de los 60, la bota con la que Periquito ascendió a los cielos en Vallejo, la gorra de Carlos Galbis, la camiseta de amplias rayas -estilo Ajax- que vestían los héroes de Barbastro... y algún que otro maletín cuyo contenido y finalidad forman parte de secretos a voces, que la tradición popular magnifica. Miguel, siempre estuvo, y está, en la lista de los que Don Reinaldo Vázquez definía como Numantinos de Nativitate. Eran las tardes de desolación y soledad donde mejor se palpaba su presencia.

Con su fiel compañero siempre pegado a su oído derecho, rastreando todas las posibilidades del Dial como queriendo absorber todo el caudal de goles, crónicas y desbarajustes futboleros que la jornada dominical suministraba. Ello no le impedía seguir con inusitada atención a los delanteros de su adorado equipo, lo suyo fue siempre el fútbol de ataque, y reprender, llegado el caso, con voz de tenor napolitano rebajado de servicio, a aquellos que no tuvieran su mejor tarde. Célebres fueron sus disputas con el eterno capitán, Julio Cabello; disputas que alguna vez que otra dieron lugar a miradas cuasi asesinas y a palabras irreproducibles por su rotundidad semántica. Como todo buen aficionado, Miguel tuvo sus preferencias. Joaquín y Luína ocuparon un sitio muy distinguido dentro de ellas. Transportes Generales Comes, la Red de Ferrocarriles y alguna que otra compañía naviera tendrían que haberle facilitado años atrás placa e insignia . Fue uno de los precursores de desplazamientos y giras en pos de sus amados colores. Pocos pueblos y capitales le serán extraños. Aunque siempre tuvo predilección por aquellos donde hubiese abundante población de jovial soldadesca. Poco amigo de bromas y multitudes, siempre mantuvo, y mantiene, afortunadamente, su propia línea de pensamiento y acción. Sus incómodos y protestas tuvieron siempre su peculiar sello. Se encuentra extraño en ese rugir de la marabunta que precede a la sentencia anónima de la grada, esa sentencia que se torna inapelable cuando se hace pública y reiterada.

Miguel representa a esa multitud de seguidores, que seguramente muchos considerarán de segunda fila, pero que representan el "ser" y el "sentir" de cualquier equipo. Muchos de ellos transpiran más cariño y más apego a sus colores que cualquiera de los que tuvimos, tienen o tendrán responsabilidades en la entidad. Algunos de ellos dejaron de acudir. Su ausencia al principio extraña acabó siendo aceptada como irreversible. Si alguna vez intentaron el retorno, chocaron de bruces con un entorno que ya no le era familiar. Otros muchos alegaron diversas y complicadas tesis, desde la incompatibilidad con cualquiera, qué más da, a las familiares o laborales. De ellos nunca más se supo. Esperemos que esas deserciones no se sigan produciendo.