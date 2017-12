De muy tontos

Que cada día hay más tontos es de cajón, no me cabe la menor duda. Y que realizan actos que parecen sacados de un guion de película de risa, también, que la tontuna cual gripe cada vez contagia a mas especímenes y a las pruebas me remito. En la bonita isla de Ibiza, el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE en coalición con Guanyem (otra de las marcas blancas de Podemos), se gastó 15.400 euros, ahí es nada, en una polémica estructura que ha dividido a la ciudadanía por razones estéticas y que además ahora no puede funcionar a pleno rendimiento porque algunas de sus placas solares están tapadas por la arboleda del paseo. O sea, para que nos quede claro, los lumbreras han instalado placas solares donde no llega el sol. No es un chiste del genial Paco Gandía, aunque podría serlo, totalmente verídico, de historias de Gila, y es que como dijo Napoleón en más de una ocasión y con toda la razón del mundo: "De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso". Amén.