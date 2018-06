De tontos cum laude

Cuando pensaba que el listón de tontos había alcanzado su zenit en España, aparecen un montón de burros, necios, ignorantes, incultos, adoquines, imbéciles, idiotas, zoquetes, zopencos, mendrugos y ceporros a los que no se les ocurre otra cosa que boicotear un acto de homenaje a nuestro insigne Miguel de Cervantes en la Universidad de Barcelona. Con un par y tan panchos. Bajo las proclamas de "En la UB, no pasarán" y "Fuera fascistas de la universidad", los alcornoques han entrado en el edificio histórico e intentado acceder al acto que había comenzado a celebrarse en el Aula Magna con el presidente de esta entidad, muy contrario a la independencia de Cataluña, José Rosiñol. Vaya genios. Como don Miguel no escribió sus grandes obras en catalán, eso lo convierte en un fascista españolazo. No sabía que el fascismo se remontara al siglo XVI. Einstein dijo: "Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro". Lo clavó.