Otros tiempos

Hace pocos días llegó a mis ojos la foto de una joven alumna de primaria que lucía con orgullo una hamburguesa como su botín de recreo. Una hamburguesa de ésas que despachan las franquicias de comida rápida por un euro. Ya saben. La imagen me impactó, lo admito, y me trasladó a un tiempo que no siento tan lejano cuando cada mañana sacaba de la maleta mi bocata en papel de plata. De chorizo, mortadela, chóped, salami, queso y por supuesto mantequilla. El bocadillo era el dios de mis recreos, se compartía con los amigotes y ejercía el monopolio absoluto ante una minoría de bollycaos, cuernos y triángulos de chocolate. Las épocas cambian, faltaría más, y ahora resulta que hay máquinas expendedoras de azúcar industrial en los colegios y algunos padres contemplan invertir su preciado tiempo en comprar una hamburguesa antes que una barra de pan.