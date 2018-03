La tercera sutura

La crisis que no es y ya pasó ha terminado rompiendo las costuras por los extremos que -a duras penas- la sostienen. Por un lado, los jubilados, que muchas veces se las maravillan para mantenerse a ellos mismos y a otros, y que luchan -también- por la dignidad en el trabajo. Por otro lado, las mujeres, que trabajan -como decían algunas, entendiéndolo todo mal- "a la japonesa" y más allá: a toda velocidad, a varios frentes y mal pagadas. O no pagadas. Hay un tercer frente, sin embargo, que no pudo manifestarse porque no está: el de los jóvenes. Son ellos los que protagonizan El muro invisible, título que firma el colectivo Politikon. Desde 2009 -sin contar los que se quedan aquí, intentando agarrarse a lo que sea-, el número de españoles menores de 30 años que vive fuera ha aumentado casi un 80%. La emigración: esa solución siempre a mano para paliar el problema generacional. Lo de arreglarlo, el que venga.