La sufrida casa de cano

El Beni de Cádiz y El Cojo Peroche, más allá de sus nombres de pila y familiares son conocidos tal cual los cito, de modo que no entraré en detalles. Cantaores los dos y fuentes de ingenio de las mejores entre tantas que hay por estos pagos gaditanos, y más concretamente en la capital, sus biografías están al alcance de todos en las páginas dedicadas al flamenco y en el anecdotario popular. El Beni era "doña Concha Piquer en hombre", como él mismo se autodefinía, y gracias al gran Jesús Quintero ("El loco de la colina"), es posible verle las veces que se quiera -como ocurre con Juan Luis, el divino calvo de Facinas- en portales diversos, muy especialmente en "YouTube". También al Cojo Peroche, que murió joven, con menos de cincuenta años. En una ocasión le acompañaron al alimón nada menos que Félix de Utrera, Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía, actuando de palmeros Pepe de Lucía, Felipe Campuzano y nuestro Gitano Blanco.

Cuentan que estando estos legendarios personajes viendo una película del Oeste en la que había tiros a todo pasto, el Beni se levantó y le dijo al Cojo: "cúbreme compadre que voy al retrete". En uno de sus paseos gaditanos, se toparon con la casa de José María Pemán. Situados ante la placa conmemorativa de la estancia del poeta en el lugar, Beni pregunto al Cojo acerca de si pondrían una placa en su casa cuando muriera. El Cojo respondió sin titubear: sí hombre, pondrán una placa con "se vende".

Si Beni y el Cojo pudieran pasear estos días por la algecireña calle Ancha, se encontrarían con la llamada Casa de José Luis Cano, en plena transformación en local comercial, después de unos cuantos pintorescos avatares ligados a anteriores corporaciones, que -a mayor gloria de la pijoprogresía- han costado una pasta gansa a los contribuyentes. La inscripción en piedra, que seguramente se mantendrá tras las obras, alude a que en ese lugar nació José Luis Cano. Erróneamente, pues como he repetido en varias ocasiones, Cano nació en el primer piso de una casa con entrada por la calle Convento, que hacía esquina con la plaza Alta. En la casa de la calle Ancha, que no era suya sino de una tía, Mercedes Cano Ortega, pasó los pocos años de su infancia transcurridos en Algeciras y luego la heredó. Pude comprobar personalmente, en conversación con él, que no tenía ningún apego ni por la casa ni por Algeciras. En una escena semejante a la del relato, habría sido divertido escuchar al Beni y al Cojo comentando la peculiar historia de la "casa de José Luis Cano".