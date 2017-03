Me estoy cabreando mucho estos días con el tema de la violencia de género. No veo a nadie interesado. No veo a nadie en la calle. Ni siquiera veo a las mujeres que son víctimas de la violencia de género. La sociedad se ha encargado de que sean víctimas invisibles. Desconocemos sus vidas, dónde trabajaban. Los medios ocultamos ese tipo de información que se airea sin ningún tipo de pudor cuando son víctimas de accidentes de avión o de un terremoto. A estas mujeres no las conocemos, no le ponemos cara. Son invisibles. Ni por supuesto veo las caras de sus agresores. Que ésa es otra. Desde que se contabilizan, en 2003, un total de 886 mujeres han muerto asesinadas por sus parejas. La banda terrorista ETA mató a 858 personas. Víctimas al fin y al cabo. Ni un solo paso. Nadie da un solo paso. Y no me refiero a nuestros representantes políticos.