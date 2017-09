Los símbolos

Yo soy hijo de Barrio Sésamo y de Espinete. Me iba a poner a hacer cuentas de cuántos tiernos años tenía cuando me lo pasaba pipa viéndolo, pero casi mejor que no. Hablo de Espinete porque justo ayer leí cómo le va la vida ahora a la señora que iba dentro, Chelo Vivares. Andaba interesado en lo que contaba cuando de repente, zas, como un puñal en el corazón la revelación: el traje de Espinete se está pudriendo en un almacén perdido de Televisión Española, que además se está cayendo de la aluminosis que tiene. Dice Chelo Vivares que es una vergüenza y que debería estar en un museo de la tele. Más razón tiene que un santo. Hay incluso una campaña en change.org para que el ente público acabe con esta infamia. Yo ya he firmado. Toda la gente de bien debería hacerlo. Va a ser verdad que en este país no respetamos nuestros símbolos.