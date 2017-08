El show de la gürtel

Con ese verbo fácil y suelto que dios le ha dado, el presidente contesta a las preguntas de los abogados, que no proceden, por lo visto, casi ninguna. Y él se extiende más de la cuenta en ese viejo arte de decir sin decir nada. ¡Qué arte más grande! Y chulea, anda que no, y se pega alguna que otra vacilada con el letrado de la acusación popular que, además, sale cuestionada por el papel que ha jugado en el juicio del caso Gürtel, en ese otro juego tan sucio como habitual que se llama estrategia de descrédito con la connivencia, cómo no, de más de un vocero. A mí se me cae la tostada de la pena y se me atraganta el café. Paso vergüenza, sí, soy de esas que pasa vergüenza ajena cuando sufre un circo. Un show, como califican desde el Partido Popular, pero se ve que ellos miran a una pista y yo miro a otra, a una donde los payasos le ríen las gracias a un triste domador.