El show de la banderita

La Segunda República Española fue una de las peores cosas que le ha pasado a España. El resentimiento, la envidia y el deseo de venganza acabaron con los buenos propósitos de lo que en realidad no fue un cambio de régimen sino un golpe de Estado. Pero, no se trata del concepto sino de cómo lo aplicaron. La primera, que no llegó a dos años y tuvo cuatro presidentes y seis gobiernos, fue una tragedia. Abundó en tales y tal cantidad de despropósitos que, obviando lo trágico, el relato provocaría la carcajada del más impávido de los observadores. Nadie parecía tomárselo en serio. El primero de los presidentes, el barcelonés Estanislao Figueras i Moragas, apenas si aguantó cuatro meses en el cargo, y se fue por las buenas después de plantar al Gobierno y de soltar una frase que no puedo reproducir en un medio respetuoso con sus lectores.

La llamada "bandera republicana", profusamente recurrida por quienes no tienen el menor respeto por la democracia y se mofan del Estado de Derecho, lo fue de la Segunda República, pero no de la primera. La banda morada sustituyó a la roja inferior desde 1931 a 1936, poco más de un lustro de entre los cerca de dos siglos y medio que acumula la roja y gualda de Carlos III. Esa banda es un error que parece atribuible al cordobés de La Rambla, Alejandro Lerroux, uno de los grandes demagogos de nuestra historia política, sobre el que es imposible encontrar una loa en la rica y variada crónica de aquellos tiempos. Confundió el rojo carmesí de Castilla con el morado producido por el deterioro que observó en un pendón largamente expuesto a la intemperie.

La franja inferior de la que el otro día lucía un stand en la Plaza Alta, era más azul que morada. La bandera acabó en capote de torear en manos de un vocero que proclamaba a los cuatro vientos, levante incluido, el furibundo fascismo que, a su parecer, sumía en la miseria al alcalde y a la delegada de Cultura. El vídeo con el canto del toreador improvisado, ha recorrido todas las redes sociales disponibles.

La verdad, no obstante, es que un alcalde que iza la bandera gay "and Co." con gesto de satisfacción e indisimulado triunfalismo, en la mismísima puerta del ayuntamiento, no está precisamente cargado de razón para arremeter contra cualquiera que sea la bandera que se coloque doquiera que sea la parte. Me pregunto si habría arremetido contra la bandera del colectivo LGTBI. Yo diría que si el stand hubiera sido de este poderoso club, hasta se habría tomado fotos de esas que luego se lucen en las campañas.