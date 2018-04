No soy un salvaje, solamente soy un jurista

Ay Señor, ¿alguien conoce exactamente todos los hechos probados y es capaz de valorarlos sin afectividad?

No me decantaré con precisión -hasta que la estudie en profundidad- por la absolución ni por la agresion sexual (violación) agravada en el caso que no abandona las bocas de todos los españoles desde julio de 2016, pero ¡por favor! un mínimo de prudencia.

Obviamente los juristas tenemos corazón, hijas y madres (como los miembros de La Manada, por repulsivos que nos resulten), pero ello no debe hacernos viscerales en exceso en atención exclusiva de las veleidades de la opinión pública.

Para tratar de alcanzar lo más aproximado a la quimérica Justicia, debemos actuar bajo el prisma de la formación, del conocimiento de la ley, del respeto a la misma y de la prudencia, tratando de aportar una solución a un problema que enfrenta solamente hechos probados.

Las valoraciones jurídicas que hagamos en cada sede que prudentemente ocupemos, se deberán hacer desde esta perspectiva y exigen como consecuencia el respeto de la comunidad a la subsiguiente decisión judicial.

Habrá Recursos, revisiones, incluso Casación en el Tribunal Supremo (advierto que un voto particular opta por la absolución, por lo tanto es más probable una revisión en ese sentido... ¡madre mía!).

Si no seguimos estas pautas, y con todo el respeto a la voluntad comunitaria que debe -una vez guiada a través de los canales apropiados- plasmarse en el régimen legal que garantice la vida en sociedad; opino que a partir de ahora, todos los juicios por delitos graves contra las personas deberían ser juicios sumarísimos en las plazas públicas de pueblos y ciudades. Allí, las únicas pruebas admisibles han de ser los datos ofrecidos por los medios de comunicación, y tras un debate en las barras de los bares o en el salón de cada domicilio particular, se emitirá una sentencia firme que deberá ejecutarse y cumplirse en los términos que la comunidad decida, aunque no respete el principio de legalidad, de proporcionalidad, u otros tantos y viole de forma evidente los fines de la pena constitucionalmente establecidos.

Esto permitiría un mayor consenso social a la hora de aplicar las sanciones más graves.

En este orden de cosas, propongo reformar la Constitución para que ello sea posible cuanto antes, e incluso propongo igualmente recordar que -al no estar sometida a ningún control- quizás en alguna de esas plazas se puede proceder a aplicar la pena de linchamiento o ¿por qué no?, del ya olvidado descuartizamiento por tiros de caballos que tan buenos resultados ofreciera otrora.