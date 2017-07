El río Guadiaro

Esta es la historia de un río cuya desembocadura se tapona. La arena va y va a la boca del río. A veces se quita y se hace una playa cerca, donde había una playa pero ya no. Se podría pensar que la arena es caprichosa o que, quizá, se ha construido donde no se debía y así les lucen ahora las corrientes, transportando la arena adonde no habría de estar y arrancándola de donde solía permanecer. En verano es peor, porque no llueve como antes y el viejo río baja inánime. El año pasado todos querían abrir la desembocadura del río y se pelearon por eso y éste, toma ya, ninguno quiere y se pelean por eso. Yo, se lo juro, iba y me ponía a hacerlo como esos bañistas del otro día, pero justo ahora tengo la retroexcavadora en el taller. Después se quejarán los políticos de la más ancestral conminación española hacia ellos dirigida: que cojan un pico y una pala. Así aprovechan y abren el río sin más pamplinas.