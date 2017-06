Pensando en qué iba a escribir hoy me he estado debatiendo entre dos asuntos. La información que pueden ver en la página 36 de este diario donde se revela que la mayoría de las personas en tratamiento por adicciones lo es por el consumo de fármacos u opiáceos, y muy por encima de otras sustancias más comunes como el alcohol y la cocaína. Y en el otro lado de mi ring mental estaba la consideración que el señor Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, tiene de la diputada Irene Montero, de Podemos, hecha verbo tras su discurso de más de dos horas en el pleno del debate de la moción de censura. Hernando no tuvo otra idea que calificar el trabajo de la portavoz en función a su relación con Pablo Iglesias. ¿De verdad, señor portavoz? A este paso el año que viene la que estará en tratamiento seré yo.