El renacimiento

Supervivientes es un reality show que ha estado tres meses en la gran pantalla con buenas medias de audiencia y un final con casi tres millones y medio de espectadores y el 33% del share, el segundo mejor en la historia del programa en Telecinco. Dicho en otras palabras, que lo ha petado. Los que pregonaron el fin de la telebasura en España tienen motivos para volver a la cueva. Este país parecía destinado a tocar fondo y reciclarse en muchos sentidos, sin embargo me da la sensación de que no mordimos el polvo, nos quedamos de rodillas y con la cabeza agachada. El paro baja pero aumentan los mileuristas. Vemos menos la tele pero los reality remontan el vuelo. Empiezan a detener a corruptos de traje y corbata pero en las playas no caben las motos de agua. Hace unos días ya escuché a un especialista vislumbrar la segunda edad de oro del ladrillo... Tiemblen.