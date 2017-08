La reactivación de la zona baja

En la curiosa fotografía de la zona baja de Algeciras, de Erasmo Fenoy, que publicaba anteayer Europa Sur, hay más -como en todas las buenas fotografías- de lo que se ve. El fotógrafo ha aplicado una cuasi reflexión a su instantánea, produciendo un efecto que haría imposible el reconocimiento del lugar a cualquiera que no conociera bien su ubicación. Se trata del final de la calle Tarifa, a pocos metros de donde se cruza con la calle Alameda, que ahora se llama Cayetano del Toro (1842-1915); ilustre médico gaditano que fue alcalde de la capital y presidente de la Diputación. Eran tiempos en que accedían a la política, por lo general, los más dotados. Fenoy habrá despistado al lector más avezado, sobre todo porque no se adivina la proximidad de la plaza Juan de Lima. La semisimetría axial que ha aplicado al original no es completa y despista. Pero, en cambio, produce la impresión de un rincón urbano señorial que nos muestra lo que pudiera ser si esa abandonada zona gozara de la atención -como parece que ahora ocurre- de los poderes públicos.

En el edificio de la esquina, alicatado en blanco, vivieron en los años cincuenta algunos significativos concejales de un Ayuntamiento que, presidido (1947-1956) por Ángel Silva Cernuda, liberó a Algeciras de un fuerte corsé de propiedad privada y empujó la ciudad hacia la modernidad. En sus bajos, hasta no hace mucho, tuvo un pequeño negocio de papelería y prensa Nicolás, hijo del inolvidable camarero del mismo nombre, del bar "La Plata", insertado en el Casino, en la esquina de la calle Convento, al otro lado de donde estaba la celebrada confitería Miranda y en un cruce muy concurrido cuando alrededor de la Plaza Alta existía la circulación rodada e incluso había una parada de taxis.

El Ayuntamiento anda valiéndose de empresas de asesoría para aderezar lo que es evidente. No tiene más remedio que hacerlo porque la parafernalia documental en torno a estos menesteres de ayudas oficiales es requerida a modo de justificación de las necesidades de los proyectos. Pero lo cierto es que lo que planea para esa zona, que fue principal en el comercio, depende esencialmente de que el personal de a pie recupere la tranquilidad que se le ha arrebatado, sintiendo que el entramado viario está vigilado y es seguro. Para recuperar la actividad no hay más fórmula que incentivar fiscalmente a los hosteleros, comerciantes y demás actores de la oferta y del consumo para que encuentren atractivo el lugar para sus negocios o para sus compras, según los casos.