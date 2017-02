Seguramente lo recuerdan; fue hace algo más de diez años. La comunidad astronómica internacional dejó de considerar a Plutón un planeta. Para mí, de verdad, fue un shock. Todavía cuando enumero de carrerilla los cuerpos celestes del sistema solar a veces añado Plutón. Por nostalgia, por rebeldía, como cuando en ocasiones de tapadillo le pongo una tilde a solo. Ahora resulta que los geólogos han descubierto que Nueva Zelanda y Nueva Caledonia son lo que asoma de lo que debe ser considerado un nuevo continente, que está sumergido casi en su totalidad y que ha sido bautizado como Zelandia, que tiene nombre de app. Si desaparecen planetas y aparecen continentes, si lo establecido queda arramplado de esta manera, ¿cómo va uno a pensar que siempre lleva la razón? No seré yo tan necio. A no ser que discuta de fútbol. Por ahí no paso.