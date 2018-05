El rap de la libertad

Ni me gusta el rap ni me gusta este señor Valtonyc al que la Audiencia Nacional ha condenado a tres años y medio de cárcel por las letras de sus canciones. Pero menos me gusta que alguien entre en prisión por cantar o contar lo que piensa sobre lo que ocurre a su alrededor. No tiene ni pizca de gracia que pidiera a su audiencia durante un concierto que se lanzara a la calle a matar guardias civiles. Y menos gracia le hará a la propia Guardia Civil. Pero si hubiera pedido a sus seguidores que mataran a periodistas, la cosa debería haberse quedado, como mucho, en una queja formal desde algún colegio de periodistas. Me suena a épocas pasadas y ya enterradas eso de meter entre rejas a cantantes, como ya ocurriera en tiempos de aquél, con artistas como Serrat o Víctor Manuel. Fueron perseguidos y denostados e incluso amenazados con prisión eterna. Mejor buscar otra salida a estos raperos hasta que se cansen de ¿cantar?