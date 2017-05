Llevo tantos años refiriéndome a la suciedad y a las dejaciones de quienes debieran cuidar nuestro hábitat natural por encima de cualquier otro menester que hay noticias, como la que se refiere al propósito del Ayuntamiento de ocultar las tuberías del Rinconcillo, que me dejan tan "pasmao" como dejara al vicepresidente Guerra -el "feo" de los años gloriosos del felipismo- su "enmano" Juanito, en uno de los primeros grandes espectáculos de corruptelas que aparecieron en el joven ambiente democrático de la Transición. Tuvimos, con los GAL, hasta terrorismo de Estado, pero la memoria también tiene sus connotaciones ideológicas y no se hace histórica más que si pintan bastos.

Ya tuve yo mi calvario, un par de décadas atrás, cuando la suciedad había llegado a cotas de raro acceso. Una de mis columnas, "Caca, mucha caca", provocó la ira del primer munícipe de aquel tiempo de aspiraciones provinciales, del que ahora no quiero acordarme, y a poco acabo en galeras. El pasaje de nombre Bilbao que une la calle Real, mi calle, con el callejón del Muro, estaba tan poblada de cacas de perro que la ocurrencia no se hizo esperar, subí a mis aposentos y de un tirón conté mi desagradable experiencia sorteando cacas de muy variados tonos y matices. Mucho después incluso he dejado escapar algunas loas por el esfuerzo que, más en el centro que en los barrios, han hecho las sucesivas corporaciones, sobre todo ésta, por aliviar la vista y el olfato de los viandantes, colaboradores natos e imprescindibles de esta dejación tan nuestra que consiste en descuidar los deberes cívicos.

El compañero David Cervera escribía, adornándose de elocuentes ilustraciones, hace unas jornadas que "el Ayuntamiento de Algeciras no va a esperar y tiene previsto acometer ya el proyecto de desvío de las tuberías que discurren por la playa de El Rinconcillo". No me lo puedo creer, me dije para mis adentros: ¡el Ayuntamiento ya no espera más! Benditos temporales que hacen inevitable las actuaciones de los regidores y adláteres. Estábamos en el corazón del "ferragosto" cuando, sin temporal que azuzara a nuestra querida playa, me referí a las tuberías que servían de acomodo al secado de toallas y contribuían a dificultar el ejercicio de sortear trampas de alcantarillado en el camino hacia el río Palmones. Colección podría hacer de referencias semejantes de año en año. Tal vez para el 2020, con lo de la vía del tren a Bobadilla y el vertido a la bahía de aguas ya depuradas, las tuberías desciendan a los abismos de la Madre Tierra.