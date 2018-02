Una programación en su conjunto con buen nivel

El abono de la temporada taurina sevillana 2018 continúa por la senda del año pasado, con las figuras acaparando un gran número de puestos, teniendo en esta ocasión como base a Manzanares y Roca Rey, una vez que Morante voluntariamente ha desechado la opción de torear en la Feria de Abril y se ha reservado dos tardes en San Miguel. En el nuevo camino que ha escogido, el de La Puebla no quiere que sus actuaciones sean retransmitidas en directo por televisión. Se da la circunstancia de que Pagés firmó ayer mismo un acuerdo con Canal Plus Movistar Toros por el que se televisarán los festejos del Domingo de Resurrección y de la Feria de Abril. Por cierto, el acuerdo es por tres años.

En el abono, independientemente de gustos personales, hay media docena de carteles que en Sevilla se consideran rematados o redondos, comenzando por el que abre la Feria el Domingo de Resurrección, con Ferrera, Manzanares y Roca Rey. Si se examinan globalmente hay un buen nivel. Eso sí, las figuras acaparan numerosos puestos e imposibilitan un abanico amplio de toreros. Por otro lado, esas mismas figuras, repiten un año y otro con las mismas ganaderías y no salen de cuatro o cinco hierros a lo largo de la temporada. Sería conveniente que lidiarán todo tipo de encastes.

Hay dos tipos de carteles. Si se observa con detenimiento, las figuras, salvo en algunas combinaciones concretas, en los que han entrado Roca Rey, ya con vitola de espada de primer nivel, y Ginés Marín, los matadores de arriba van por un lado y el resto por otro. De cara a la competencia no sería malo que en los carteles se anunciaran un torero veterano; otro, figura y un tercero emergente con ganas de alcanzar la cima.

En la rueda de prensa de ayer, la ausencia más debatida fue la del rejoneador Diego Ventura, dando a entender el empresario que el torero no aceptó una corrida de Bohórquez, ganadería con la que ha abierto la Puerta del Príncipe en seis ocasiones de la decena que lleva saliendo a hombros por la emblemática Puerta. Ureña, que el año pasado cuajó una de las faenas más puras de la temporada, es otro diestro que se ha quedado fuera. Según Valencia le ofrecieron una corrida muy buena que no aceptó. También saltó a la palestra el nombre de Cayetano, a quien según el organizador le han ofrecido cuatro o cinco corridas a elegir y tampoco llegó a un acuerdo. Una ausencia que personalmente me ha tocado la fibra es la de Javier Castaño, olvidado tras su actuación heroica en la Feria de Abril 2016, en la que se enfrentó a dos miuras recién curado de un cáncer de testículos.

De sevillanos hay una amplia representación. Salvador Cortés, Fernández Pineda, Miguel Ángel Delgado, Juan Ortega, Esaú Fernández o Borja Jiménez son algunos de los matadores que anhelaban entrar esta temporada en La Maestranza, así como numerosos novilleros.

Con respecto a las ganaderías, se apuesta por reses del mismo encaste, Domecq, a través de distintas líneas. Únicamente habrá toros de dos hierros toristas: Victorino Martín y Miura, quien cierra el ciclo abrileño.