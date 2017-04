Aun así, fue posible

La brillantez alcanzada por la Semana Santa en Algeciras, y no sólo en Algeciras, es espectacular. Puedo dar fe de ello porque siempre he estado atento a los avatares de esta magna celebración de la Pasión de Jesús de Nazaret, una figura de una trascendencia histórica extraordinaria más allá de su significación para el orbe cristiano. Pero también por el tiempo que Dios me ha concedido en este trance corto, movido y sustancioso, apasionante, que es la vida. Haber visto mi primera luz -en el número diez de la algecireña calle Real- unos años después de la gran tragedia de España que llenó de dolor buena parte de la tercera década del pasado siglo, me ha permitido ser testigo de la evolución de ese acontecimiento anual que, para su propio bien y para el de los demás, la juventud está haciendo suyo garantizando el más prometedor horizonte.

El revanchismo larvado en quienes no aceptan sin reservas la convivencia democrática ha tenido sus momentos de intensidad en el rico período que sigue al régimen militar impuesto por los vencedores de aquel trágico enfrentamiento que generó el caos republicano. La Casa Salesiana recuperó en la década de los años cuarenta una Semana Santa que el sectarismo estuvo a punto de reducir prácticamente a la nada. Pero cuando los españoles dejábamos atrás, en la segunda mitad de los setenta, casi cuatro décadas de dictadura, un sector de la población incitó a algunos sujetos de la clase política a reintentar el boicot a la religiosidad popular. En Algeciras se desmontó de hecho una cofradía, La Columna, que había sido creada desde el Ayuntamiento, y se hizo lo posible por acabar con el movimiento cofrade. La carrera oficial se instaló en la Plaza Alta, en el costado más alejado de la iglesia, dando la espalda a su frontispicio, tal vez para sugerir que el Ayuntamiento no tenía nada que ver con el asunto.

Sería largo y penoso analizar los pormenores de aquellos gestos, pero conviene no olvidarnos de detalles que ayudan a saber con quién nos jugamos los cuartos. Estos días veremos otro gesto que para nada desmerece de los de aquellos días. La bandera de la Segunda República está siendo exhibida por sectores políticos y sindicales que, sin embargo, aceptaron su caducidad y su improcedencia. Para más inri, ni siquiera es una bandera republicana y su banda de un lila intenso se deriva de una interpretación equivocada del color del pendón de Castilla. Pero ahí está para convencernos de cómo entienden esos actores lo que significa legitimidad democrática.